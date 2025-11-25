Inicio Bajio Niña de Dos Años es Atrapada por Una Camioneta y Sobrevive en San Francisco del Rincón

Niña de Dos Años es Atrapada por Una Camioneta y Sobrevive en San Francisco del Rincón

Una niña de dos años fue prensada accidentalmente por una camioneta que se encontraba en un domicilio en la colonia Los Remedios en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Niña de Dos Años es Prensada por Una Camioneta y Sobrevive en San Francisco del Rincón. Foto: Manuel González

Una menor de 2 años de edad se salvó de morir prensada por una camioneta gracias a la rápida reacción de su madre, dos habitantes de la zona y dos policías de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Eran alrededor de las 5:10 de la tarde del pasado domingo 23 de noviembre, cuando dentro de un domicilio ubicado en calles de la colonia Los Remedios se registraba un accidente

Pisa el clutch de la camioneta y provoca que se mueva dejando prensada a menor de 2 años

En la cochera de un domicilio en la calle Madriz, una persona pisó el clutch de una camioneta causando que esta se moviera prensando a la menor entre la llanta delantera derecha y su carriola

De inmediato la madre de la menor identificada como María de 44 años de edad, comenzó a intentar levantar la camioneta entre el llanto y la desesperación. 

Un vecino acudió para ayudarla, mientras que otra persona salió a pedir ayuda y sobre el bulevar Emiliano Zapata encontró a un par de policías a quienes les pidió su ayuda. 

La madre, dos vecinos y dos policías rescatan a la menor levantando la camioneta 

Al llegar al domicilio donde se encontraba el accidente, los policías vieron a María tratando de levantar la camioneta, por lo que de inmediato la ayudaron y entre los cinco pudieron rescatar a la niña

Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a la menor de nombre María y la trasladaron al hospital del IMSS T-7 en donde fue reportada como fuera de peligro.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

