Niña de Dos Años es Atrapada por Una Camioneta y Sobrevive en San Francisco del Rincón

Una menor de 2 años de edad se salvó de morir prensada por una camioneta gracias a la rápida reacción de su madre, dos habitantes de la zona y dos policías de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Eran alrededor de las 5:10 de la tarde del pasado domingo 23 de noviembre, cuando dentro de un domicilio ubicado en calles de la colonia Los Remedios se registraba un accidente.

Pisa el clutch de la camioneta y provoca que se mueva dejando prensada a menor de 2 años

En la cochera de un domicilio en la calle Madriz, una persona pisó el clutch de una camioneta causando que esta se moviera prensando a la menor entre la llanta delantera derecha y su carriola.

De inmediato la madre de la menor identificada como María de 44 años de edad, comenzó a intentar levantar la camioneta entre el llanto y la desesperación.

Un vecino acudió para ayudarla, mientras que otra persona salió a pedir ayuda y sobre el bulevar Emiliano Zapata encontró a un par de policías a quienes les pidió su ayuda.

La madre, dos vecinos y dos policías rescatan a la menor levantando la camioneta

Al llegar al domicilio donde se encontraba el accidente, los policías vieron a María tratando de levantar la camioneta, por lo que de inmediato la ayudaron y entre los cinco pudieron rescatar a la niña.

Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a la menor de nombre María y la trasladaron al hospital del IMSS T-7 en donde fue reportada como fuera de peligro.

