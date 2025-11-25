¿Qué Artistas se Presentarán en el Foro Mazda de la Feria de León 2026?

Todo está listo para que se lleve a cabo la Feria de León 2026, la cual se realizará del 9 hasta el enero al 4 de febrero y ante ello, autoridades del estado de Guanajuato y del municipio de León dieron a conocer a los artistas que se estarán presentando.

Fue a través de una presentación en el Domo de la Feria, donde los organizadores presentaron la cartelera de artistas que se presentarán en el Foro Mazda, destacando a cantantes de talla nacional como internacional.

Entre los artistas que se presentarán se encuentra el reconocido DJ internacional, Tiesto, el cual se presentará el 30 de enero en este espacio, donde también compartirá escenario con la banda Foo Fighters, quienes se presentarán el 10 de enero.

Es importante mencionar que en este mismo espacio, en ediciones pasadas se han presentado también artistas de la talla de Backstreet Boys, Sam Smith y Chayanne, entre otros, por lo que en esta ocasión también se ha preparado algo similar.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de León 2026?

El 9 de enero, la banda de Enjambre, serán los primeros en presentarse; el 10 de enero, Foo Fighters; mientras que el 11 de enero, Pequeños Musical, serán los encargados de hacer vibrar a los presentes.

Entre los artistas relevantes también se encuentran Los Recoditos, que se presentarán el 20 de enero, mientras que el 22 de enero, Los Ángeles Azules; para después el 23 de enero, La Arrolladora.

Por su parte, el reconocido DJ Tiesto, se presentará el 30 de enero; mientras que el 31 de enero, será Moenia; y el 1 de febrero, Paty Cantú; para dar paso el 3 de febrero a la Banda Machos, quienes serán los encargados de cerrar.

