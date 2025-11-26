Tres Personas son Detenidas Por Presuntamente Asesinar a Un Hombre en Guanajuato
N+
Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Centro de San Francisco del Rincón, Guanajuato, autoridades detuvieron a una mujer y dos hombres por los hechos.
Un hombre fue asesinado en la zona centro de San Francisco del Rincón y tres personas fueron detenidas como presuntos responsables del ataque armado después de una persecución.
Inseguridad en Bajío
Matan a Un Hombre y Detienen a Tres Personas en San Francisco del Rincón, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Asesinan a Joven en una Tienda Frente a Varios Clientes en Celaya
Las Noticias Del Bajio
Conductor Choca Contra la Entrada Principal de un Hospital en León
Las Noticias Del Bajio
Ponchadura de una Llanta Causa Accidente en la Carretera León - Aguascalientes
COMPARTE:
La tarde del pasado martes 25 de noviembre se registró un asesinato, un enfrentamiento, una persecución y la detención de tres personas en San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Fue en el bulevar Aquiles Serdán entre las calles Obregón y Madero de la zona Centro donde se reportó un ataque armado en contra de una persona.
Policías persiguen y detienen a tres presuntos responsables del ataque
Testigos que llamaron al número de emergencias 911 señalaron haber escuchado al menos 15 detonaciones por arma de fuego.
Por lo que autoridades municipales arribaron al lugar en donde encontraron a una persona tirada y detectaron a los presuntos responsables, por lo que iniciaron una persecución.
La cual duró varios minutos pero se informó que gracias a la colaboración de elementos de diversas corporaciones de seguridad se logró la detención de una mujer y dos hombres.
Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima
Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para brindar atención médica a la víctima, mientras las corporaciones de seguridad realizaban la detención.
Sin embargo, personal médico solamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre que presentaba diversas heridas por arma de fuego.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó las indagaciones pertinentes para la apertura de una carpeta de investigación.
Te podría interesar: ¿Qué Artistas se Presentarán en el Foro Mazda de la Feria de León 2026?
Mientras elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense) levantaron el cuerpo de la víctima para llevarla a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.
Historias recomendadas:
-
Niña de Dos Años es Atrapada por Una Camioneta y Sobrevive en San Francisco del Rincón
-
Ataque Armado Deja Saldo de un Muerto y Tres Lesionados en Silao, Guanajuato
-
Asesinan Motociclistas a Hombre al Regresar a su Casa en Arboledas de Señora en León
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV