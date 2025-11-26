Tres Personas son Detenidas Por Presuntamente Asesinar a Un Hombre en Guanajuato

La tarde del pasado martes 25 de noviembre se registró un asesinato, un enfrentamiento, una persecución y la detención de tres personas en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Fue en el bulevar Aquiles Serdán entre las calles Obregón y Madero de la zona Centro donde se reportó un ataque armado en contra de una persona.

Policías persiguen y detienen a tres presuntos responsables del ataque

Testigos que llamaron al número de emergencias 911 señalaron haber escuchado al menos 15 detonaciones por arma de fuego.

Por lo que autoridades municipales arribaron al lugar en donde encontraron a una persona tirada y detectaron a los presuntos responsables, por lo que iniciaron una persecución.

La cual duró varios minutos pero se informó que gracias a la colaboración de elementos de diversas corporaciones de seguridad se logró la detención de una mujer y dos hombres.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para brindar atención médica a la víctima, mientras las corporaciones de seguridad realizaban la detención.

Sin embargo, personal médico solamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre que presentaba diversas heridas por arma de fuego.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó las indagaciones pertinentes para la apertura de una carpeta de investigación.

Mientras elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense) levantaron el cuerpo de la víctima para llevarla a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.

