Asesinan Motociclistas a Hombre al Regresar a su Casa en Arboledas de Señora en León

Vecinos de la colonia Arboledas de Señora, en León, se despertaron a la mitad de la noche, cuando motociclistas asesinaron a balazos a un hombre que al parecer regresaba a su casa para descansar.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la mañana, cuando de acuerdo a vecinos de la zona, escucharon varias detonaciones por arma de fuego, por lo que al salir vieron sobre el pavimento a un hombre gravemente herido.

En ese momento, también notaron los habitantes de la zona que a lo lejos se vio dos hombres a bordo de una motocicleta, que tras realizar el ataque, se dieron a la fuga, dejando al hombre herido.

Ante ello, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el ataque, mientras que más vecinos salían a la calle con la finalidad de ver que es lo que acababa de ocurrir.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes seguidos de elementos de la Guardia Nacional, implementaron un operativo en la zona, mientras que los paramédicos llegaban al lugar del ataque.

Hombre herido fallece debido a las heridas de bala en Arboledas de Señora

A los pocos minutos, rescatistas llegaron al lugar del ataque y de inmediato brindaron atención médica al hombre, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales debido a las heridas producidas por el arma de fuego.

Tras el fallecimiento del hombre, se pidió la presencia del personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quien junto con la Semefo, comenzaron con las indagatorias correspondientes para poder dar con los agresores.

Historias recomendadas:

NLD