Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Liberan Carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco

Agricultores y transportistas guanajuatenses liberaron la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco después de 4 días que la mantuvieron bloqueada a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Cortez.
Agricultores y transportistas guanajuatenses liberaron el último bloqueo activo en el estado en la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco, aunque podrían volver a bloquear el lunes o martes.
Después de 4 días que se mantuvo bloqueada la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco a la altura de Laguna Larga de Cortez, fue liberada por agricultores y transportistas guanajuatenses.
Fue a las 5:00 de la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, que se registró la liberación de la carretera que ya tenía una fila de autos varados de más de 25 kilómetros.
Agricultores y transportistas llegan a un acuerdo con autoridades federales
Campesinos y transportistas comenzaron a mover los camiones y camionetas que impedían el paso y permitieron que cientos de conductores continuarán con sus caminos.
Este era el último bloqueo activo que quedaba en el estado de Guanajuato, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Paz en sus redes sociales.
La liberación fue para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión entre integrantes del Frente Nacional de Agricultores y autoridades en la ciudad de México.
Estos son los acuerdos a los que llegaron los agricultores y autoridades
En dichos acuerdos se estableció que se va a respetar el precio del maíz en 7 mil 200 pesos por tonelada y se va a detener la reforma de Aguas Nacionales.
Te podría interesar: Conductor Lesionado Después de Volcar el Tráiler que Manejaba en Apaseo El Grande, Guanajuato
En caso de que se incumplieran los acuerdos establecidos se podrían volver a tomar las carreteras el lunes 1 de diciembre o martes 2 de diciembre.
“La Secretaría de Gobernación manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores”, señala parte del comunicado oficial.
Información de Tatiana Ramírez y Jorge Pérez Villalobos
