Campesinos y Transportistas Guanajuatenses Liberan Carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco

Después de 4 días que se mantuvo bloqueada la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco a la altura de Laguna Larga de Cortez, fue liberada por agricultores y transportistas guanajuatenses.

Fue a las 5:00 de la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, que se registró la liberación de la carretera que ya tenía una fila de autos varados de más de 25 kilómetros.

Agricultores y transportistas llegan a un acuerdo con autoridades federales

Campesinos y transportistas comenzaron a mover los camiones y camionetas que impedían el paso y permitieron que cientos de conductores continuarán con sus caminos.

Este era el último bloqueo activo que quedaba en el estado de Guanajuato, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Paz en sus redes sociales.

La liberación fue para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión entre integrantes del Frente Nacional de Agricultores y autoridades en la ciudad de México.

Estos son los acuerdos a los que llegaron los agricultores y autoridades

En dichos acuerdos se estableció que se va a respetar el precio del maíz en 7 mil 200 pesos por tonelada y se va a detener la reforma de Aguas Nacionales.

Te podría interesar: Conductor Lesionado Después de Volcar el Tráiler que Manejaba en Apaseo El Grande, Guanajuato

En caso de que se incumplieran los acuerdos establecidos se podrían volver a tomar las carreteras el lunes 1 de diciembre o martes 2 de diciembre.

“La Secretaría de Gobernación manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores”, señala parte del comunicado oficial.

Historias recomendadas:

Información de Tatiana Ramírez y Jorge Pérez Villalobos

JIPV