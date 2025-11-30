Abandonan Maleta en un Baldío con Armas, Equipo Táctico y Droga en Pénjamo

Una fuerte movilización de varias unidades de Seguridad en Pénjamo se originó tras el hallazgo de lo que parecía ser en un principio una maleta con restos humanos, terminó siendo para sorpresa, el descubrimiento de armamento, municiones, equipo táctico, droga y un artefacto metálico.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Churipitzeo, Pénjamo, donde de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato se informó sobre el hallazgo de una maleta sospechosa en un predio baldío.

Lo anterior se originó gracias a una patrulla de rutina por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde a lo lejos notaron en un predio baldío una maleta colocada de forma irregular sobre el terreno.

Esto llamó la atención de los uniformados, quienes de inmediato activaron protocolos de seguridad, ya que se pensaba en un principio que al interior podría haber restos humanos, por lo que pidieron apoyo de más elementos.

Al llegar más equipo, se implementó un operativo de vigilancia en la zona, mientras que personal especializado comenzó a acercarse a la maleta, ya que también temían que pudiera tratarse de un artefacto explosivo al interior de la misma.

No se trataba de un cuerpo, sino de armas y droga dentro de la maleta

Al iniciar las maniobras, para sorpresa de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, notaron para sorpresa que no había restos humanos al interior de la maleta, sino más de bien de armamento y drogas.

En ese momento, fueron contabilizando lo que había en la maleta, tratándose de armamento, municiones, equipo táctico, droga y un artefacto metálico que fue manejado por personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Todo fue incautado por los elementos de Seguridad para ser presentado ante las autoridades correspondientes, desconociendo quien o quienes pudieron haber dejado esta maleta en el predio baldío.

