Detienen a Hombre por Romper los Cristales de 12 Autos en la Calle Palma, en Guanajuato Capital

Habitantes de la calle Palma fueron víctimas de un delito durante el transcurso de la noche, esto después de que un hombre dañara los cristales de sus vehículos y posteriormente se fugara, siendo detenido un día después en Guanajuato Capital.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del lunes, 1 de diciembre, cuando de acuerdo a Seguridad Pública de Guanajuato Capital, los vecinos reportaron a la cabina del 911, que un hombre se encontraba "cristaleando" los vehículos de la zona.

Y es que algunos vecinos sí alcanzaron a percatarse de que un hombre estaba comportándose de forma agresiva y dañando varios de los vehículos que se encontraban estacionados en la calle.

Ante ello, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, afirmando que un hombre con piedras estaba golpeando los cristales de algunos autos que se encontraban estacionados.

Desafortunadamente, en ese momento, no pudo llegar la policía, por lo que los vecinos externaron su molestia y siguieron llamando al 911, con la finalidad de que se tomaran cartas en el asunto contra el responsable.

Ubican un día después a hombre que rompió los cristales de autos en Guanajuato Capital

Elementos de Seguridad al tener la descripción del hombre agresor, realizaron un operativo en la zona, localizándolo un día después cerca de la calle Palma, zona donde dañó los autos.

Tras detener al presunto agresor, se identificó como Rodrigo, quien de acuerdo a las autoridades estaba bajo los influjo de alguna droga, motivo por el cual había dañado los vehículos, por lo que fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD