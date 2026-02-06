Activan Protocolos de Seguridad a Antonio Sangabriel, Alcalde de Banderilla tras Ataque Armado

Luego de registrarse detonaciones de arma de fuego afuera de la vivienda del panista José Antonio Sangabriel Fernández, alcalde del municipio de Banderilla, el Secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil informó que el edil ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y que ya cuenta con medidas de protección.

Mencionó que ante la situación se activó el protocolo de seguridad correspondiente para salvaguardar su integridad y que la investigación continúa por parte de la Fiscalía General.

Ya presentó la denuncia; se va a suceder como el protocolo de seguridad. Y él tiene elementos de seguridad que estamos revisando para que también acompañemos su policía municipal.

Mencionó que ya se presentó la denuncia sobre el hecho y dio a conocer que, por el momento, no se tiene mayor información, que se está complementando, y la que existe debe mantenerse resguardada.

Indicó que el procedimiento de la investigación dará con los responsables y que espera que sea pronto. Asimismo, dio a conocer que, debido a que las investigaciones están en curso, no se pueden compartir más detalles acerca de ello.

Noticia relacionada: Presidente Municipal de Zacualpan, Veracruz, sufre ataque armado; así lo confirmó el Ayuntamiento

Sujetos atacan a disparos la vivienda de José Antonio San Gabriel, Presidente Municipal de Banderilla, Veracruz

Un ataque armado se registró la noche del pasado martes 3 de febrero en la calle Nicolás Bravo, localizada en el municipio de Banderilla, el cual es muy cercano a Xalapa. Este hecho violento ocurrió frente a la vivienda del presidente municipal José Antonio Sangabriel Fernández, quien sufrió un ataque armado directo.

Según el parte de las autoridades que acudieron al lugar, los impactos hicieron blanco justo en la puerta de acceso de la vivienda del presidente municipal. Se informó que fueron por lo menos cuatro impactos de bala en la fachada del inmueble.

Cerca de las 12 de la noche fue cuando ocurrió dicho ataque armado, por lo cual fue necesaria la intervención de las autoridades correspondientes. La movilización ocasionó que durante algunas horas estuviera acordonada la calle Nicolás Bravo del municipio antes mencionado.

Video: Atacan a Balazos Casa del Alcalde de Banderilla en Veracruz

Un operativo de seguridad fue implementado durante la madrugada, el cual pudo ser visto incluso la mañana siguiente, manteniéndose la custodia por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la calle donde ocurrieron estos hechos, la cual es la vía principal de Banderilla.

Según las versiones que se han manejado, es que el ataque fue desde un vehículo en movimiento que circuló por la vía de comunicación. Tras estos hechos, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado oficial, ni se ha informado acerca de personas detenidas relacionadas con este ataque y, de acuerdo con lo informado, la unidad huyó con dirección hacia la capital del estado.

Historias recomendadas:

LAVR