Adulto Mayor Resulta con Quemaduras de Primer Grado en Incendio de una Talachera en Veracruz

La madrugada de este viernes 6 de febrero, se registró el incendio de una vulcanizadora en la avenida 11 y calle 26 de la colonia Los Maestros de Córdoba, una persona resultó lesionada con quemaduras de primer grado en rostro y pecho. Así lo confirmó Sergio Gutiérrez Sosa, Jefe operativo de la UMPC de Córdoba

Bien, se recibe una llamada a las 5:31 A.M. en donde nos reportan el y el incendio de una tala Chera se acerca la unidad de Protección Civil con tres elementos nos encontramos con un incendio en desarrollo y compañeros de Bomberos también.

Al lugar de los hechos se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja quienes informaron sobre el hallazgo de una persona con quemaduras en diversas partes del cuerpo. A quien se identificó como el propietario del inmueble “La Tala Chera”, que fue consumida por el fuego en su totalidad.

Además se reportó que este edificio cuenta con un daño estructural. De manera aledaña al lugar en cuestión hay un autolavado, el cual también resultó afectado, así como una bodega deshabitada. Como parte del saldo de este hecho se informó de una persona lesionada quien presentó quemaduras de primer grado.

Adulto mayor fue hospitalizado por las quemaduras presentadas

El adulto mayor de 78 años aproximadamente fue ingresada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. La Guardia Femenil de Bomberos Córdoba, realizó las labores para controlar el fuego y se descartaron daños a viviendas aledañas.

Se desconocen hasta el momento las causas, pero bueno eso ya será ahí en algún momento los propietarios que quieran determinar qué fue lo que llegó a suceder en su totalidad.

Tras controlar el fuego los equipos de auxilio se encargaron de realizar todavía labores de enfriamiento por parte de los elementos del equipo de Bomberos Cordoba. Informaron que se estarían realizando las acciones pertinentes para salvaguardar a los alumnos del ESBAO de Córdoba.

Tras este fuerte incendio no se reportaron daños a las vivienda aledañas. Con toda la precaución estudiantes de la ESBAO siguieron su curso hacia el plantel educativo y poco a poco se reanudaron las actividades.

