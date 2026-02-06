Sujetos Armados Irrumpen en Primaria y Privan de la Libertad a Empresario en Tihuatlán, Veracruz

El pasado martes 3 de febrero, fue privado ilegalmente de su libertad aproximadamente a las ocho y media de la mañana un empresario identificado como Jaime "N", en la localidad de Zacate Colorado, municipio de Tihuatlán, estado de Veracruz.

Según lo informado por la hija de Jaime, la víctima fue extraída con violencia de un acto cívico que se estaba llevando a cabo en una escuela primaria, cuando al menos diez sujetos armados irrumpieron en el centro educativo en tres vehículos y, al frente de mucha gente, sustrajeron al sujeto.

Jaime continúa en calidad de desaparecido desde el pasado martes 3 de febrero cuando se registraron los hechos en dicho centro educativo de la localidad de Zacate Colorado, perteneciente al municipio de Tihuatlán, en el estado de Veracruz.

La familia asegura que, con el paso del tiempo, nadie ha emitido respuesta ante este hecho y aseguran que las primeras horas son cruciales para dar con el paradero de Jaime; sin embargo, mencionan que se han visto envueltos en burocracia y procesos que solo reducen la posibilidad de encontrarlo con bien.

Ante este hecho, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, detalló que se tiene en curso una investigación abierta para dar con el paradero del señor Jaime "N", por lo que los datos aún se mantienen como reservados.

Se está atendiendo y quiero resguardar porque está la investigación en la carpeta que está ampliando el tema de la investigación de Tihuatlán.

Otro hecho de violencia registrado en Veracruz

El alcalde del municipio de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, fue víctima de un ataque tras registrarse detonaciones de arma de fuego afuera de su vivienda. Debido a estos hechos, el secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil informó que el edil ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y que ya cuenta con medidas de protección.

Ya presentó la denuncia; se va a suceder como el protocolo de seguridad. Y él tiene elementos de seguridad que estamos revisando para que también acompañemos su policía municipal.

El secretario dio a conocer que, debido a que las investigaciones están en curso, no se pueden compartir más detalles acerca de ello; sin embargo, menciona que el procedimiento de la investigación dará con los responsables y que espera que sea pronto.

