Sujetos Armados Atacan Vivienda con Artefactos Explosivos en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche del viernes 6 de febrero, se registró un ataque con arma de fuego y artefactos explosivos, contra un domicilio particular, en la zona de Villa Allende, en la ciudad de Coatzacoalcos, la zona sur del estado de Veracruz.

Según datos de la información, sujetos desconocidos utilizaron armas de fuego y artefactos explosivos de fabricación casera. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Belisario Domínguez, entre Bellavista y Rébsamen.

Video: Detienen a Irán "N" por el Presunto Homicidio de un Hombre en Las Choapas

Los vecinos señalaron que los atacantes viajaban en una camioneta blanca, de la cual descendieron dos individuos para realizar al menos 10 detonaciones de arma de fuego contra el inmueble. Además de los disparos, lanzaron los artefactos explosivos.

Uno de los artefactos explosivos impactó y estalló contra el portón y la pared de la vivienda, causando daños materiales. El segundo artefacto, fue arrojado hacia un vehículo. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Noticia relacionada: Hombre Muere Baleado en la Entrada del IMSS de Lerdo de Tejada, Veracruz

Mientras tanto las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes, para dar con el paradero de los responsables, por lo que hasta ahora, no hay personas detenidas, ni lesionadas.

Asesinan a hombre a disparos a la orilla de la carretera Yanga-Omealca

Se reportó el asesinato de un hombre, a la orilla de la carretera estatal Yanga-Omealca. Los hechos ocurrieron a escasos metros del corralón cañero, que se encuentra en Providencia, perteneciente al municipio de Cuichapa, Veracruz.

Debido al asesinato del hombre con disparos de arma de fuego, se movilizaron diferentes corporaciones policiales, así como personal de Fiscalía, Peritos Forenses y de elementos de la Policía ministerial de investigación, para iniciar con las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: