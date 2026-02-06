Hombre Muere Baleado en la Entrada del IMSS de Lerdo de Tejada, Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos policiacos se registró durante la mañana de este viernes 6 de febrero debido a un hecho violento ocurrido a las afueras de un centro médico, específicamente, en el hospital del municipio de Lerdo de Tejada.

Según la información obtenida, la víctima presuntamente había acudido a acompañar a su esposa a una consulta médica y, mientras permanecía afuera de las instalaciones, fue baleado a la puerta del hospital de Lerdo de Tejada, la mañana de este viernes.

Video: Hombre es Ejecutado a Disparos Afuera del IMSS en Lerdo de Tejada, Veracruz

Se dio a conocer que la víctima, quien perdió la vida al instante en el lugar donde se registró el ataque, fue identificada como Noel "N", de 32 años de edad. Según los datos, en este municipio, en lo que va del año, es la segunda persona que muere en similitud de circunstancias en vía pública, en la vía principal de Lerdo, cerca de la carretera federal 180.

Entre la sociedad hay temor por los hechos violentos recientes en este municipio. Se dio a conocer que en el municipio de Lerdo de Tejada, la seguridad pública está a cargo del gobierno estatal, mientras que el municipio solo cuenta con dos patrullas.

Hombre recibe disparo y termina herido en intento de asalto en Acayucan

Durante el pasado domingo 1 de febrero se registró un hecho violento en el que se reportó que fue herida de bala una persona tras ocurrir un asalto afuera de una sucursal bancaria en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con lo informado, un hombre originario de Querétaro de aproximadamente 60 años de edad fue despojado de varios miles de pesos por dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta; posteriormente, le taparon el paso y empezaron a golpear el vidrio para obligarlo a bajar de su vehículo.

La víctima permaneció en el automóvil y los agresores precedieron a abrir fuego en dos ocasiones. Los delincuentes, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se llevaron la bolsa en la que la víctima traía el dinero en efectivo que presuntamente había retirado de la sucursal bancaria minutos antes.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la víctima y personal de la Secretaría de Seguridad Pública arribó al sitio y procedió a realizar el acordonamiento del área, para realizar las investigaciones e intentar dar con los presuntos agresores.

