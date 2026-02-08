¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en mi Celular en Temblor de Hoy 8 de Febrero 2026? Razones

Este domingo 8 de febrero de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, que activó la alerta sísmica en Ciudad de México y otros estados de forma preventiva. Sin embargo, puede ser que la notificación no haya llegado a todos los dispositivos móviles.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 15:42 horas y provocó el desalojo inmediato de viviendas, oficinas y edificios en la capital del país, aunque no fue perceptible en la mayoría de las zonas. Autoridades confirmaron que no se registraron daños graves ni personas lesionadas.

Cuando el celular no tiene señal de red

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, había explicado previamente las principales razones por las que este sistema de prevención puede fallar.

El primer factor es la conectividad. El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para recibir la alerta sísmica. Si el usuario se encontraba en un lugar sin cobertura al momento del sismo, la notificación simplemente no pudo llegar al teléfono.

Esta situación es común en sótanos, estacionamientos subterráneos, elevadores o zonas con poca infraestructura de telecomunicaciones.

Si tu celular estaba apagado

Aunque la alerta sísmica está diseñada para sonar incluso cuando el teléfono está en silencio, bloqueado o durante una llamada, existe una limitante física: si el dispositivo está completamente apagado no hay forma de que reciba la notificación.

Esta configuración técnica impide que el sistema de emergencia active el celular de manera remota, por lo que mantener el dispositivo encendido resulta fundamental para la recepción de alertas.

Las alertas de emergencia pueden estar desactivadas

La mayoría de los celulares trae activada de fábrica la función de alertas inalámbricas de emergencia; sin embargo, algunos usuarios la desactivan manualmente sin saberlo o por error.

Peña Merino recomendó revisar en la configuración del teléfono que las alertas inalámbricas estén habilitadas. Este ajuste suele encontrarse en el apartado de notificaciones o emergencias, dependiendo del sistema operativo.

Tu ubicación determina si recibes la alerta

La alerta sísmica en celular solo se activa en las zonas de riesgo determinadas por el sistema. Generalmente, la notificación se envía únicamente a dispositivos ubicados en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Si el usuario se encontraba fuera de estas entidades, su celular no recibió la alerta porque no estaba dentro del área de cobertura del sistema preventivo.

Equipos antiguos sin actualización

Algunos teléfonos configurados antes de marzo de 2023 no reciben la alerta sísmica de forma automática. Aunque se trata de un porcentaje reducido de dispositivos, esta limitante técnica afecta principalmente a equipos que no han actualizado su sistema operativo o que operan con versiones antiguas de software.

En Oaxaca, Protección Civil estatal mantiene monitoreos en municipios cercanos al epicentro para descartar afectaciones a infraestructura. Habitantes de la costa reportaron que el movimiento telúrico fue percibido de forma moderada, sin pánico generalizado.

