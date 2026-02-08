Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Quiénes Cobran Primero el Pago y Cómo Serán los Depósitos?

En las siguientes semanas se dará a conocer el calendario de pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, correspondiente al segundo bimestre del 2026. Las y los beneficiarios recibirán su apoyo, pero ¿quiénes cobrarán primero? ¿Cómo se realizarán los depósitos? En N+ te contamos los detalles.

Como te hemos dado a conocer previamente, se prevé que en los próximos días se comiencen a distribuir los apoyos para estudiantes de secundaria, media superior y universidad, que son los apoyos del Bienestar que se dispersan este mes; sin embargo, para las y los adultos mayores, este mes hay algunos que acceden directo al apoyo.

¿Quiénes cobran primero el próximo pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026?

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se distribuye en marzo, al ser el primer mes del segundo bimestre del año, de acuerdo con la forma de dispersión que ha mantenido en los últimos años este programa social.

Las primeras personas en cobrar este apoyo, según el orden de distribución establecido, son las que su primer apellido inicie con la letra A, posteriormente B y C, así sucesivamente, ya que la relación de fechas está organizada en orden alfabético.

Con el calendario de pago, también se dan a conocer las fechas de distribución de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, Pensión para Personas con discapacidad y Madres Trabajadoras.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga este 2026 un apoyo bimestral de $6,400 pesos, lo que representa un incremento de 200 pesos frente al monto del año pasado. Los demás apoyos están formados por los siguientes montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: $ 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: $3 mil 100 pesos bimestrales

$3 mil 100 pesos bimestrales Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales

¿Cómo se realizarán los depósitos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores en marzo 2026?

De acuerdo con las fechas que se han seguido en las últimas publicaciones del calendario de pagos de la Pensión para Adultos Mayores, se esperaría que en la primera semana de marzo 2026, es decir, entre los días 2 y 6, se realice la difusión del orden de dispersión. Éste lleva orden alfabético a partir del primer apellido de los beneficiarios, además que algunas letras se agrupan, de acuerdo con número de beneficiarios.

A continuación, te dejamos un ejemplo de la organización del calendario:

Día 1: Letra A

Día 2: Letra B

Día 3: Letra C

Día 4: Letras D, E, F

Día 5: Letra G

Día 6: Letras H, I, J, K

Día 7: Letra L

Día 8: Letra M

Día 9: Letras N, Ñ, O

Día 10: Letras P, Q

Día 11: Letra R

Día 12: Letra S

Día 13: Letras T, U, V

Día 14: Letras W, X, Y, Z

Te recordamos que puedes consultar si ya recibiste el pago, así como tu saldo y los movimientos en tu cuenta donde recibes la Pensión Bienestar desde tu teléfono celular con la app del Banco del Bienestar.

Para descargar la aplicación, solo debes ingresar a la tienda se tu sistema operativo. La aplicación se encuentra disponible en Google Play, para los usuarios de Android y la App Store para quienes cuentan con dispositivos iOS. Para obtenerla solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la tienda de aplicaciones.

Busca "Banco del Bienestar".

Dale en "Instalar" o "Descargar".

