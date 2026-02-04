Sin Registro de Pensión Bienestar en Febrero 2026: ¿Qué Adultos Mayores Acceden Automáticamente?

Muchas personas ya esperan que abra el registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026, sin embargo no todos los adultos mayores de 65 años están obligados a hacer su inscripción, y acá te decimos qué hombres y mujeres pueden obtener el apoyo económico de forma automática.

Luego de que la Secretaría de Bienestar realizara los pagos del primer bimestre del año a los más de 18 millones de beneficiarios, se espera que este mes se habilite el periodo de incorporaciones especialmente para personas de más de 65 años y mujeres de 60 a 64 años.

A la espera de que esto suceda, es importante que los interesados en recibir el apoyo de 6,400 pesos bimestrales sepan quiénes sí hacen registro en febrero 2026 y qué hombres y mujeres obtienen la Pensión Bienestar automáticamente.

¿Quiénes hacen registro a la Pensión Bienestar de 65 y más en febrero 2026?

Las personas que cumplan 65 años en febrero de 2026 o que ya hayan cumplido esta edad en meses anteriores podrán hacer su registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores, que otorga un apoyo económico de 6,400 pesos bimestrales.

Noticia relacionada. ¿Registro a Apoyo Económico de $9,900 para Madres Solteras Será en Febrero? Así Pides la Pensión

La etapa de inscripciones se realizará en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes, por lo que las personas deben esperar las fechas oficiales que serán anunciadas muy pronto por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Noticia relacionada. Que No se te Pase el Registro a Mujeres con Bienestar 2026: Así Recuperas Folio y Checas Estatus

¿Qué adultos mayores acceden a Pensión Bienestar automática?

Los hombres y mujeres que no tienen que hacer registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026 y comenzarán a recibir el apoyo económico de forma automática son aquellos beneficiarios de los programas de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años y de Discapacidad, que ya cumplieron 65 años.

De acuerdo con las reglas de operación de la Pensión Bienestar, en el bimestre en el que estos beneficiarios cumplen los 65 años, son transferidos de forma automática al programa de adultos mayores de 65 y más.

De esta manera, los hombres y mujeres que cumplieron 65 años en enero-febrero verán un aumento en sus depósitos, pues pasarán de cobrar 3,300 pesos, en el caso de las personas con discapacidad, y 3,100 pesos las mujeres, a recibir 6,400 pesos al bimestre.

Historias recomendadas