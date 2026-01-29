Que No se te Pase el Registro a Mujeres con Bienestar 2026: Así Recuperas Folio y Checas Estatus

Muchas personas esperan con ansias a que las llamen para hacer su registro a Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex, y para que no se te pase la oportunidad, acá te decimos cómo checar tu estatus y las diferentes opciones que hay para recuperar tu folio, pues sin él no podrás hacer tu inscripción al apoyo para mujeres de 18 a 59 años.

Debido a que la gran pregunta de muchas personas es saber cuándo es el registro de Mujeres con Bienestar en este 2026, en una nota ya te dijimos todo lo que necesitas para hacer tu inscripción y cómo checar tu estatus para saber si sigues dentro del programa, de cara al primer pago del año que llegará en febrero.

¿Cómo checar mi estatus de Mujeres con Bienestar Edomex?

La forma más efectiva de saber si te toca hacer tu registro Mujeres con Bienestar es que recibas un mensaje de texto al número celular que dejaste anotado durante el pre-registro que hiciste en 2023 o 2024. Ahí vendrá la fecha, sede, horario y documentos que debes llevar para hacer tu trámite presencial que confirmara tu entrada al programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Si no recibes nada, existen dos formas de hacer la consulta de tu estatus. La primera de ellas, y la más fácil, llamando al número de teléfono 55 9370 1223. No hay un horario de atención definido para atener tu consulta, pero te recomendamos hacerlo en un rango de entre las 09:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

La otra forma de checar tu estatus en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

¿Cómo recuperar folio de Mujeres con Bienestar?

Debido a que el folio es el requisito más importante para entrar a Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas extraviado:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

Con toda esta información, solo que esperar a que la Secretaría de Bienestar del Estado de México contacte a las personas que son aptas para ser beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex. Recuerda tener a la mano tu folio en todo momento en lo que dura el proceso

