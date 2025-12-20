Aprovecha las Bajas en Mujeres con Bienestar 2026: Así te Registras con Folio al Apoyo de $2,500

Ya se realizó el último pago de Mujeres con Bienestar 2025 en el Edomex y debido a que habrá varias bajas en 2026, acá te decimos cómo aprovechar la salidas de varias beneficiarias, para que hagas registro con tu folio y así puedas obtener la tarjeta con la que recibirás tu apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

Luego de darse a conocer la baja masiva de Mujeres con Bienestar 2026, en una nota ya te dijimos que no habrá aumento en el programa social del Estado de México, por eso te contamos cómo inscribirte a la pensión que da 3 mil pesos cada dos meses.

¿Por qué el programa Mujeres con Bienestar tendrá bajas 2026?

El motivo por el que el programa social a cargo de la Secretaría del Bienestar del Estado de México va a tener la baja de varias beneficiarias es porque las mujeres que vienen en zonas rurales ya cumplieron sus dos años dentro del apoyo.

La otras beneficiarias que también serán dadas de baja en Mujeres con Bienestar 2026 son todas aquellas que durante el próximo año cumplen los 60 años de edad, todas ellas deberán registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

¿Cómo hacer registro Mujeres con Bienestar Edomex con folio?

Las personas que cuenten con folio luego de haber hecho su pre-registro en 2023 o 2024, necesitan recibir un mensaje de texto al número de celular que pusieron al momento de hacer el trámite en línea. Con eso podrán hacer su inscripción al apoyo económico de 2,500 pesos de forma presencial, solo deben llevar en original y copia los documentos que les sean requeridos a la sede que les piden, en la fecha y hora indicada.

Es importante que las personas que cuentan con folio de pre-registro en Mujeres con Bienestar tengan paciencia, ya que además de las bajas que habrá en 2026, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, confirmó que el apoyo subirá el número de beneficiarias, pasando a de 650 mil a 700 mil mujeres con tarjeta activa para poder cobrar.

