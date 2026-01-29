¿Cuándo Es Próximo Pago de la Pensión Bienestar 2026? Fechas del Segundo Depósito de 6,400 Pesos

El primer calendario de la Pensión Bienestar de 2026 llegó a su fin, por lo cual desde ya los adultos mayores desean saber cuándo cae el próximo pago, que será el segundo depósito del año del apoyo económico de 6,400 pesos, lo cual les sirve para planificar sus gastos en estos meses.

En enero de 2026, la Secretaría de Bienestar realizó la dispersión de los programas sociales a personas de la tercera edad, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y ahora estos beneficiarios deberán esperar para volver a cobrar.

¿Cuándo es el próximo pago del Bienestar en 2026?

El siguiente depósito de la Pensión Bienestar se hará en el mes de marzo de 2026, de acuerdo con lo que han manejado las autoridades de los programas sociales, ya que estos apoyos se depositan de forma bimestral, de ahí que en el año se harán un total de seis dispersiones. Estos días podría iniciar próximo pago:

2 de marzo

3 de marzo

4 de marzo

Noticia relacionada. Estos Programas del Bienestar Depositan Apoyo Económico en Febrero 2026

De esta manera, se espera que en los primeros días del mes, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dé a conocer el calendario de pagos de marzo 2026, con el cual se informará qué días se depositará a los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras en orden alfabético a lo largo del mes.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2026?

El pago de la Pensión Bienestar en marzo 2026 corresponderá a un bimestre, el de marzo-abril, por lo que los beneficiarios recibirán alguno de los siguientes montos dependiendo del programa al que pertenecen:

Pensión Adultos Mayores 65 años: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Noticia relacionada. Inicia Registro Nuevo Apoyo Tandas para la Mujer de 30-59 Años: Requisitos y Cómo Pedir $50,000

Estos montos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar con la que cuentan los beneficiarios, en los días que lo indica el calendario de pagos del bimestre correspondiente de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

Historias recomendadas