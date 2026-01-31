¿Registro a Apoyo Económico de $9,900 para Madres Solteras Será en Febrero? Así Pides la Pensión

Luego de realizarse el primer pago, muchas mujeres esperan con ansias que se abra registro al apoyo económico a madres solteras de 9,900 pesos, por tal motivo acá te decimos si la Pensión Bienestar tendrá inscripciones en febrero 2026 y todos los requisitos y documentos que necesitas para entrar al programa social en México.

Debido a que el apoyo a Madres Solteras Trabajadoras es muy demandado, en una nota ya te dijimos todo lo que se sabe con respecto al registro Bienestar en 2026. Además, te contamos qué hombres y mujeres van a tener prioridad para inscribirse a las pensiones en febrero próximo.

¿Habrá registro al apoyo económico a madres solteras en febrero 2026?

Es muy probable que la Pensión Bienestar abra registro en febrero 2026, pero quienes tendrán prioridad serán los adultos mayores de 65 y más y las mujeres de 60 a 64 años. En cuanto al apoyo para madres solteras y trabajadoras, es posible que también haya inscripciones, pero esto deberá ser anunciado de forma oficial por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Se espera que durante los próximos días, Ariadna Montiel acuda a un Mañanera del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum a anunciar las fechas del próximo registro a la Pensión Bienestar. De igual forma, a través de sus redes sociales todos los aspirantes van a poder consultar los días en que van a poder realizar su registro.

Requisitos al apoyo Bienestar para Madres Solteras 2026

Todas las personas interesadas en hacer el registro a esta Pensión Bienestar para Madres Trabajadoras deben cumplir con las siguientes condiciones, para poder hacer su registro en los Módulos del Bienestar, una vez que se abra la etapa de recepción de nuevas solicitudes:

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento). Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

de cada niña o niño que solicita inscribir. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor. Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

(agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia. Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).

(se excluye de este requisito a los tutores). En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional.

Te recordamos que para el próximo registro al apoyo económico para madres solteras, esta Pensión Bienestar da un pago de 1,650 pesos por bimestre a cada beneficiario; eso al año son 9,900 pesos, producto de seis dispersiones.

