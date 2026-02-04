¿Qué Pasó con Pagos Beca Rita Cetina y Benito Juárez Febrero 2026? Anuncian Dónde Ver Calendario

En redes sociales muchas personas quieren saber que pasó con el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez de febrero 2026, ya que aún no da inicio la dispersión y los beneficiarios de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios no saben cuándo cae su apoyo bimestral, por tal motivo, acá te decimos dónde se van a poder consultar las fechas de pago, de acuerdo con información brindada por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

Debido a que cada mes de depósito la dispersión iniciaban a principios de mes, en una nota te dijimos cuándo podía salir el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina del bimestre enero-febrero 2026, pero ya pasaron varios días y los beneficiarios siguen sin ver un anuncio oficial, sobre todo ahora que a muchos está por caerles un pago triple.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

Beca Rita Cetina Benito Juárez: ¿Qué pasó con el inicio de pagos febrero 2026?

Aunque las autoridades nunca dieron a conocer una fecha oficial del inicio de los depósitos, los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez esperaban que para el pasado martes 3 de febrero fuera dado a conocer el calendario con las fechas de pago oficial, cosa que no ocurrió.

Nota relacionada: ¿Hoy Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus y si Ya Cayó Apoyo

Hasta el momento ni Julio León, ni en las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se ha dado a conocer dicho calendario, pero el titular de la CNBB ya emitió información oficial al respecto, para disipar las dudas.

¿Dónde ver el calendario de pagos Beca Rita Cetina y Benito Juárez febrero 2026?

A través de su cuenta oficial de Facebook, Julio León respondió a las dudas de mucha gente que espera su apoyo. Aclaró que las fechas de pago de las Becas Bienestar serán dadas a conocer muy pronto y el calendario se va a poder consultar en sus páginas oficiales de redes sociales.

Julio León responde al calendario de pagos de febrero 2026. Foto: Captura

Nota relacionada: Anuncian Fechas Oficiales del Registro de Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo es y Requisitos

Para todas las personas que desean conocer su estatus de la Beca Rita Cetina o Benito Juárez, Julio León añadió que el calendario de pagos del bimestre enero-febrero 2026 estará enfocado para beneficiarios de continuidad, es decir, quienes ya tienen su Tarjeta del Bienestar activada y ya cobraron al menos un depósito anteriormente.

Historias recomendadas: