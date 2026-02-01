¿Hoy Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus y si Ya Cayó Apoyo

Millones de beneficiarios esperan con ansias a que salga el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026, pues se trata del primer depósito del año, por eso acá te decimos cómo checar en el buscador estatus la fecha en que caerá tu apoyo económico, ya seas alumno de preescolar, primaria, secundaria, media superior o universitario.

Para brindarte mayor claridad al respecto, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en febrero 2026. De igual forma, te contamos qué beneficiarios van a recibir un pago triple y quiénes lo cobran primero.

¿Hoy llega el pago de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina febrero 2026?

Ni la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), ni el titular de dicha dependencia, Julio León, han dado a conocer el calendario de pagos Bienestar del bimestre de enero-febrero, pero es posible que es te lunes 2 de febrero 2026 sea dado a conocer y que la dispersión del apoyo comience el martes 3 de febrero.

Debido a que el lunes 2 de febrero es día festivo oficial en México, es muy poco probable que el pago de la Beca Beca Rita Cetina y Benito Juárez inicie ese día, pero del martes en adelante deberían empezar los depósitos a los beneficiarios de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universitarios.

¿Cómo saber cuándo depositan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 con el buscador de estatus?

Desde hace unos meses el buscador de estatus de las Becas Benito Juárez tuvo un cambio radical. Antes se podía saber la fecha en que iba a caer tu apoyo económico en línea, ahora lo único que pueden saber los beneficiarios es ubicar dónde está la oficina de atención más cercana a su domicilio, para acudir de forma presencial y preguntar cuándo llega el pago de su beca y demás dudas relacionadas con el programa social.

Si quieres saber tu estatus de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, acá te damos los pasos para que sepas dónde queda ubicado tu centro de atención más cercano:

Da clic en el siguiente enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/ .

. Selecciona el estado en donde vives.

Da clic en "Buscar".

Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación.

¿Cuánto pagan en las Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026?

Para este año el pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez se mantiene en lo ya estipulado. Los montos a depositar por grado escolar son los siguientes:

Beca Rita Cetina secundaria: Da un pago bimestral de 1,900 pesos , más 700 pesos por cada hijo extra que haya en la familia.

, más que haya en la familia. Beca Benito Juárez preescolar y primaria: Da un apoyo bimestral de 1,900 pesos .

. Becas Benito Juárez media superior: Pago bimestral es de 1,900 pesos .

. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Da un pago bimestral de 5,800 pesos.

