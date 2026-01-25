Calendario de Beca Rita Cetina 2026: ¿Habrá Pago Triple? Cuándo Cae y Quiénes Cobran Primero

El registro de becas para primaria es el tema del momento, pero está por salir el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de febrero 2026, por eso acá te decimos si habrá pago triple, cuándo cae el apoyo Bienestar y quiénes cobran primero este depósito para estudiantes de secundaria en México.

Para todos los padres de familia y niños que preguntan cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina para primaria, en una nota ya te dimos la fecha en que se realizan las asambleas informativas y el link oficial para hacer la inscripción al apoyo económico. De igual forma, te contamos todos los detalles del pago triple que puede llegar muy pronto para los nuevos beneficiarios.

¿Cuándo sale el calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026?

El calendario con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina puede salir el próximo lunes 2 o martes 3 de febrero 2026. Esto es tentativo, pues será el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, quien se encargue de dar a conocer los días oficiales en que caerá el apoyo económico universal para estudiantes de secundaria.

El primer pago de la Beca Rita llegará para alumnos de secundaria que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar y está activada. Aunque en los últimos días surgió la duda de si habrá un depósito triple próximamente.

¿Habrá pago triple de Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Recientemente, Julio León comentó en una entrevista que a los nuevos beneficiarios, que se registraron en septiembre pasado, les caerá un pago triple en cuanto reciban su tarjeta, esto como retroactivo de los dos bimestres pasados (septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025) y el actual de enero-febrero 2026.

Pese a las declaraciones del coordinador de CNBB, lo ideal será esperar la confirmación, que posiblemente se dará en próximos días en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes cobran primero el pago de Beca Rita Cetina febrero 2026?

Debido a que el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina del bimestre enero-febrero 2026 se va a realizar por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario, los primeros alumnos de secundaria que van a cobrar su apoyo son los siguientes:

Primer día de pago: Beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra "A" .

. Segundo día de pago: Letra "B" .

. Tercer día de pago: Letra "C".

A la espera de que salga el calendario de pago de la Beca Rita Cetina en febrero 2026, cada familia va a recibir al menos 1,900 pesos y 700 pesos extra por cada hijo adicional que haya en el hogar y también esté inscrito al programa de Bienestar.

