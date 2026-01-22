¿Beca Rita Cetina Dará Pago Triple en 2026? Así Cobrarán Nuevos Beneficiarios de Secundaria

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria comenzaron a recibir sus tarjetas del Bienestar en 2026, y aquellos que ya la tienen se preguntan cuándo depositarán y si obtendrán un pago triple, y acá en N+ te decimos cuánto dinero verás reflejado en tu cuenta en la primera dispersión.

En enero inició la distribución de plásticos a las familias beneficiarias que realizaron su registro en septiembre del año pasado, y en notas previas ya te dijimos en qué escuelas entregarán esta semana, los requisitos para recoger tu beneficio, además de cómo saber el estatus para recibir este apoyo.

De esta manera, es importante que las personas sepan cuándo pagan la Beca Rita Cetina en 2026 y si el depósito corresponderá a uno, dos o tres bimestres para que planifiquen sus gastos y aprovechen al máximo su apoyo económico.

¿Habrá pago triple de la Beca Rita Cetina de secundaria?

Recientemente surgió la duda sobre cuánto pagarán a los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta este mes, debido a una publicación de la Delegación de Programas para el Bienestar de Zacatecas en redes sociales, en la que se dijo que el primer depósito que se reflejará vendrá con el pago acumulado de dos bimestres.

Es decir que podría ser un pago triple en el que se incluirán los depósitos de los dos bimestres pasados de septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025 y el actual de enero-febrero 2026. Esto debido a que las Becas Bienestar realizan cinco dispersiones en el ciclo escolar.

Además, el coordinador nacional de Beca Bienestar, Julio León, comentó en una entrevista que a los nuevos beneficiarios les caerá lo correspondiente a tres bimestres. Sin embargo se recomienda esperar la confirmación que posiblemente se dará en próximos días en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuánto depositará la Beca Rita Cetina con pago triple?

En caso de que se confirme, las nuevas familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina de secundaria recibirán en la tarjeta un depósito de 5,700 pesos, correspondiente a los tres bimestres de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

Este pago triple de la Beca Rita Cetina podría comenzar a realizarse en la próxima dispersión de las Becas Bienestar, que será en febrero de 2026, aunque esto aún no se hace oficial, por lo que habrá que esperar la información de la Coordinación Nacional.

