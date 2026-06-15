Aseguran Más de 110 Mil litros de Huachicol y Un Tractocamión en Abasolo, Guanajuato

Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con la Guardia Nacional y personal del Ejército lograron el aseguramiento de aproximadamente 110 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión cisterna en la comunidad San José de los González.

Los hechos ocurrieron en esta zona perteneciente al municipio de Abasolo, Guanajuato, donde los elementos de las FSPE realizaban un patrullaje de rutina, cuando notaron sobre el camino que lleva a San José de los González, un tractocamión a un costado.

Al acercarse notaron de inmediato que el tractocamión se encontraba abandonado, por lo que esto encendió las alertas entre los elementos, provocando que se pidiera apoyo a otras corporaciones de Seguridad.

En cuestión de minutos, más uniformados llegaron al lugar, por lo que se desplegó de inmediato un operativo en la zona, notando que a unos metros, había un fuerte olor a combustible, acción que también alertó a los presentes.

En la inspección, los integrantes de varios corporaciones de Seguridad, localizaron diversos contenedores de gran capacidad distribuidos en el terreno, de los cuales emanaba un fuerte olor característico a combustible.

Encuentran ocho contenedores con huachicol

Ahí, los elementos de la FSPE junto con personal de Pemex confirmaron que había un tractocamión modelo 2019 con una cisterna de capacidad aproximada de 30 mil litros, además de ocho contenedores de color azul con capacidad de 10 mil litros cada uno, abastecidos aproximadamente al cien por ciento, equivalentes a cerca de 80 mil litros de hidrocarburo.

De igual manera se confirmó el hallazgo de dos contenedores color negro con capacidad de 10 mil litros cada uno, por lo que se determinó que todos los bienes quedaron a disposición de la autoridad competente, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes.

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