Aseguran Más de 110 Mil litros de Huachicol y Un Tractocamión en Abasolo, Guanajuato

Elementos de varias corporaciones de Seguridad aseguraron aproximadamente 110 mil litros de hidrocarburo y un tractocamión cisterna en San José de los González, Abasolo.

La zona fue resguardada.Foto: FSPE

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Fuerzas de seguridad en Abasolo logran asegurar un tractocamión y 110 mil litros de huachicol.

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