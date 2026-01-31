Anuncian Fechas Oficiales del Registro de Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo es y Requisitos

Para todas las personas que quieren saber cuándo son las inscripciones de la Beca Rita Cetona para primaria en 2026, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León ya dio a conocer las fechas oficiales en que será el registro en línea, por eso acá te decimos qué días los padres de familia van a poder inscribir a sus hijos al programa social.

Desde hace mes hay un interés muy grande por estas becas para niños de primaria, por eso en una nota ya te dijimos cuándo son las asambleas informativas en las escuelas públicas de todo México, los montos que darán a los beneficiarios de primaria en 2026 y la fecha en que llegaría el primer pago, una vez que se lleve a cabo el registro.

¿Cuándo son las inscripciones para la Beca Rita Cetina primaria 2026?

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, Julio León anunció que durante los meses de febrero y marzo 2026 se abrirá el registro en línea de la Beca Rita Cetina para primaria, esto luego de que se realicen las asambleas informativas.

Es importante señalar que en un inicio, el registro de la Beca Rita para primaria se iba a realizar en enero, pero luego se anunciaron cambios en el proceso, pero no hay plazo que no se cumpla, por eso los padres de familia ya saben cuándo hacer el trámite por internet en www.becaritacetina.gob.mx.

Requisitos de la Beca Rita Cetina para el registro en línea primaria

Algo importante a tomar en cuenta es que todos los alumnos de primaria se van a poder inscribir a la Beca Rita Cetina, aunque los estudiantes de 6 a 14 años de edad deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Realizar registro en línea exitoso con estos documentos.

En febrero y marzo 2026 se registran niños de 1° a 6° de primaria .

. Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Tener tu identificación oficial vigente.

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Crear o tener tu cuenta Llave MX .

. Proporcionar número celular y correo electrónico.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Ahora que ya se saben las fechas oficiales del registro para la Beca Rita Cetina primaria en 2026, los padres de familia y alumnos deberían aprovechar este tiempo para crear su cuenta Llave MX, en caso de que aún no tengan. Con esto será mucho más fácil hacer su inscripción en línea al programa de becas.

