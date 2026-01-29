Anuncio Esperado: Beca Rita Cetina Confirma Qué Estudiantes Reciben Pago Triple en Febrero 2026

Buenas noticias para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México ya confirmó qué estudiantes recibirán pago triple en febrero de 2026. Para que sepas si tu hijo está entre los beneficiarios, en N+ te explicamos quiénes recibirán 5,700 pesos.

Vale la pena recordar que la Beca Rita Cetina para secundaria entrega generalmente mil 900 pesos por bimestre, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria con el objetivo de evitar la deserción escolar.

Además, dado que a partir de 2026 inicia el registro de alumnos de primaria a este apoyo, te adelantamos la fecha de las asambleas informativas, así como qué se sabe del pago único a beneficiarios. Ello, dado que este apoyo social funcionará distinto en este nivel educativo, según dieron a conocer las autoridades del Gobierno de México.

Video: Registro para Recibir Dinero por Beca Universal Rita Cetina

¿Qué estudiantes recibirán pago triple de Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Si acabas de recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar este enero tras registrarte el año pasado a la Beca Rita Cetina, las buenas noticias te incluyen, dado que este pago de 5,700 pesos contempla a los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria.

Específicamente a aquellas familias con una hija o hijo que recién comenzaron este nivel educativo. De modo que con este pago triple están al corriente con los depósitos de los bimestres septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026.

Vale la pena recordar que este apoyo social pretende entregar a las familias recursos para cubrir gastos esenciales del ciclo escolar y de este modo evitar la deserción escolar.

¿Dónde caerá el depósito de 5,700 pesos de la Beca Rita Cetina?

Si tienes dudas de dónde se verá reflejado el depósito de 5,700 pesos, la Coordinación Nacional de Becas ha recordado que este dinero caerá en la tarjeta del Banco del Bienestar que te fue entregada en enero de 2026.

De hecho, será a través de dicha cuenta que se te hagan todos los pagos del apoyo económico que entrega 1,900 pesos bimestrales.

Recuerda que los depósitos se hacen en orden alfabético, según la primera inicial del primer apellido. Por lo que tienes que estar pendiente de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar, o su titular Julio León, quienes darán a conocer el Calendario de Pagos del bimestre enero-febrero.

Los pagos más recientes se hicieron el pasado mes de diciembre, y corresponden al bimestre noviembre-diciembre.

Video: ¿Cómo Consultar los Depósitos de la Beca Rita Cetina?

