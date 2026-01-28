¿Cómo Aplicar a la Beca Jenkins- Del Toro 2026 que Da 60 Mil Dólares? Fecha Límite de Registro

Si tu sueño siempre fue hacer películas y transformar historias que se proyecten en salas de cine, está abierta la convocatoria a la Beca Jenkins - Del Toro para mexicanos, y en N+ te adelantamos cuáles son los requisitos para aplicar al apoyo económico y cuándo es la fecha límite.

La Fundación Mary Street Jenkins, el Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara A.C., la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara y el cineasta tapatío Guillermo Del Toro invitan a participar en la convocatoria por este apoyo que entrega 60 mil dólares anuales para estudiar la licenciatura o maestría en Estados Unidos.

Del Toro, cuya película Frankenstein obtuvo nueve nominaciones al Oscar, entregará el reconocimiento al ganador de la Beca Jenkins-Del Toro en el marco de la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 17 al 25 de abril de 2026.

¿Quiénes pueden inscribirse a Beca Jenkins-Del Toro para estudiar cine en Estados Unidos?

Si estás pensando en postular, debes saber que esta beca está pensada para mexicanos que deseen cursar estudios en programas presenciales de tiempo completo de licenciatura o maestría en el extranjero (básico o especialización), en cualquier ámbito relacionado a la cinematografía.

Es importante que aquellos que presenten su postulación deben ser personas físicas de nacionalidad mexicana, quienes presenten un trabajo cinematográfico original y cumplan con el proceso de registro en tiempo y forma.

Se sugiere que aquellas personas que postulen, presenten su Portafolio con trabajos anteriores, mismo que será evaluado en la convocatoria. Pero ojo, porque sólo podrá participar un proyecto por cada aspirante.

Requisitos para aplicar a beca de Guillermo Del Toro

Presentar un trabajo cinematográfico original que dure 5 minutos en cortometraje y 45 minutos en largometraje, ya sea de ficción, documental o animación. Inéditos o no

Que la obra presentada se haya producido dentro del periodo de 2022 a la publicación de la convocatoria

Que acrediten un promedio de 90 en Licenciatura o su equivalente, y en bachillerato de 80, según el grado académico del postulante

Deben dominar el idioma inglés y comprobarlo mediante los siguientes documentos:

TOEFL - versión papel revisado (ITP) 550.

TOEFL - version internet (IB) 79-80

IELTS - 6.5

Paso a Paso para aplicar a beca de 60 mil dólares

Completa la forma electrónica así como el documento de inscripción Asegúrate de que tu cortometraje o largometraje se pueda reproducir mediante un enlace de internet protegido con contraseña en las plataformas Vimeo o Youtube (de manera privada y cuyo enlace debe ser compartido en el formulario de Evential) Graba y presenta un video de intención de máximo 2 minutos, en el que expliques por qué aspiras a obtener la beca, explicando y justificando el motivo

Ten en cuenta que para participar debes aceptar totalmente las disposiciones que se derivan de la convocatoria

¿Qué incluye la Beca para estudiar cine y hasta cuándo puedes aplicar?

Dentro de los 60 mil dólares anuales netos que se entregarán al beneficiario, se contemplan:

La colegiatura o matrícula de licenciatura o maestria

Gastos para la estancia; costo de vida de la vivienda que rente el becario durante el tiempo que duren los estudios

Manutención; alimentos por todo el tiempo de estancia que duren los estudios

Vuelos; para trasladarse d ella ciudad de origen a la ciudad sede de la Universidad en la que cursará los estudios

Contratación del seguro de gastos médicos y de vida a favor del becado

Una cantidad fija para solventar gastos de libros y materiales de estudio, cuyo monto determina el Patronato

Es importante mencionar que el becario no recibirá el dinero en físico por los primeros 5 puntos antes enlistados, éste se entregará directamente a los prestadores de servicio por cada uno de los puntos de la convocatoria.

El último día para que apliques a la convocatoria es el viernes 6 de febrero de 2026, luego de que la convocatoria estuvo abierta desde el pasado 1 de diciembre.

En caso de tener dudas sobre la convocatoria específica del programa, puedes escribir un correo a contacto@becajenkinsdeltoro.com o visitar la página web www.becajenkinsdeltoro.com.

