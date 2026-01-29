Beca de Primaria Llega en Febrero 2026: ¿Qué Niños de 6 a 12 Años Reciben el Apoyo? Requisitos

Mucha gente espera con ansias el registro de la Beca Rita Cetina para primaria y en febrero 2026 muchos niños de 6 a 12 años de edad van a recibir un apoyo económico, por eso acá te decimos qué programa del Bienestar dará pago para alumnos de educación básica y los requisitos para poder cobrar.

Para que a nadie se le pasen las inscripciones a la Beca Rita Cetina primaria, en una nota ya te dijimos cuándo es el registro 2026 y todo lo que se sabe de las asambleas informativas. De igual forma te dejamos el link oficial para hacer el trámite en línea, para cuando se abra la recepción de solicitudes en México.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la beca para primaria en febrero 2026?

El apoyo Bienestar para niños de 6 a 12 años de edad que dará pago en febrero es el programa Mi Beca para Empezar 2026 y para poder recibir la ayuda económica los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber hecho el registro a Mi Beca para Empezar CDMX y tener tu tarjeta activa .

. Si hiciste registro con éxito a finales de 2025 y aún no recibes tu tarjeta, no te preocupes, en cuanto la obtengas recibirás todos los depósitos pendientes del ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo cae el pago de la beca primaria en febrero 2026?

Mi Beca para Empezar siempre paga el apoyo mensual el primer día de cada mes, pero debido a que en febrero se atraviesa el fin de semana y el lunes es el feriado oficial por la promulgación de la Constitución de 1917, se espera que el depósito caiga el martes 3 de febrero 2026.

Te recordamos que el pago de Mi Beca para Empezar de primaria para este 2026 es de 650 pesos mensuales (6,500 pesos al año). Si quieres saber el momento exacto en que caerá el apoyo económico de febrero puedes checar tu saldo en la app Obtén Más o marcando al número de teléfono 55 8890 2999, eligiendo la opción 2.

