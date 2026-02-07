Abre Registro Apoyo a Madres Solteras de $6,000: ¿Cómo Pedir la Tarjeta Rosa? Fechas, Requisitos

Después de mucho tiempo de espera, por fin llega el apoyo económico a Madres Solteras de 6 mil pesos, por tal motivo acá te damos los requisitos para pedir la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 y cómo hacer el registro en línea durante los meses de febrero y marzo.

Desde hace unas semanas las Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo y la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, dieron a conocer las fechas del registro a la Tarjeta Rosa 2026, el monto que darán de pago a las beneficiarias y todos los detalles de la nueva tarjeta que será entregada.

Video: Programa de Tarjeta Rosa se Renueva en este 2026 en Guanajuato

Requisitos para la Tarjeta Rosa 2026

Todas las personas del sexo femenino que deseen solicitar la Tarjeta Rosa en este año deben cumplir con varios requisitos y tener a la mano los siguientes documentos para realizar el trámite gratuito:

Deben ser mujeres de 25 a 45 años de edad y que residan en el estado de Guanajuato.

Tener al menos un hijo.

Credencial de elector INE.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Acta de Nacimiento de uno de sus hijos.

Correo electrónico.

Número y teléfono celular a la mano.

Nota relacionada: Tarjeta Rosa Tendrá NIP y Podrá Designar un Beneficiario en Guanajuato; Te Decimos Desde Cuando

Video: En su Primer Día, se Hace Un Caos Durante la Entrega de la Tarjeta Rosa en León

¿Cómo hacer registro a la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Comienzo, el apoyo económico a madres de la Tarjeta Rosa se va a poder solicitar desde el 3 de febrero y hasta el 31 de marzo 2026 y para hacer el registro se deben seguir estos pasos:

Entra el siguiente link: app tarjeta rosa guanajuato gob mx .

. De clic en la opción "Empieza tu registro 2026".

Actica la casilla donde quedas enterada de los requisitos para hacer el trámite.

Acepta los términos y condiciones y el consentimiento expreso para el tratamiento de tus datos personales.

Sube los documentos que te pide la plataforma y llena todos los campos necesarios.

Nota relacionada: ¿Registro a Apoyo Económico de $9,900 para Madres Solteras Será en Febrero? Así Pides la Pensión

Es importante hacer énfasis que quienes ya son beneficiarias de la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 también deben hacer su registro, pues les será entregada una nueva credencial, que estará bancarizada y tendrá un NIP impreso. De igual forma, el apoyo económico a madres solteras será de 6 mil pesos al año, el cual será depositado en dos dispersiones (junio y noviembre próximo).

Historias recomendadas: