¿Nuevo Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 18-64 Años Abre Registro en Febrero 2026? Requisitos

El nuevo año trae grandes noticias, pues recientemente se dio a conocer el nuevo apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por tal motivo acá te contamos cuál es, los requisitos para entrar y si el programa abre registro en febrero 2026, pues en redes sociales circula información de inscripciones disponibles.

Para este mes se espera que varios programas sociales abran registro, por eso en una nota ya te dijimos qué adultos mayores acceden de forma automática a la Pensión Bienestar en febrero 2026 y si habrá inscripciones al apoyo para madres solteras trabajadoras.

¿Cuál es el nuevo apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años?

El apoyo para mujeres y mujeres de 18 a 64 años que recién lanzó sus Reglas de Operación es el programa Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM, que anteriormente era conocido como Canasta Alimentaria Bienestar, en el Estado de México (Edomex).

El apoyo de Canasta Alimentaria Bienestar aplica para personas de 6 a 64 años, que vivan en algunos de los 125 municipios del Estado de México.

Requisitos del apoyo Bienestar para hombres y mujeres 18 a 64 años en 2026

Todas las personas que cumplan con el rango de edad y deseen solicitar su entrada al programa de Nutrición y Bienestar Familiar 2026 deben cumplir con las siguientes condiciones y documentos:

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave).

Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado por la persona beneficiaria.

Presentar copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía.

CURP

Comprobante de domicilio en el Estado de México.

Para los menores de edad, se solicitará acta de nacimiento.

Para los menores de edad, se solicitará CURP.

¿Hay registro al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años en febrero 2026?

El pasado 3 de febrero la Dirección de Bienestar e Inclusión Social de Ixtapaluca, Edomex, abrió registro en línea para solicitar el apoyo de la Canasta Alimentaria, pero solo duró un día. De momento solo en este municipio se abrieron inscripciones, pero se espera que durante el mes de febrero se lance una convocatoria para registrarse al programa social en el Edomex.

Todas las mujeres y hombres de 18 a 64 años que hagan con éxito su registro a Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026 van a recibir el apoyo de la Canasta Alimentaria, en una y en hasta seis ocasiones durante un año.

