¿Cuánto Da la Tarjeta Rosa Guanajuato en 2026? Fechas de Pagos y Entrega de Nuevos Plásticos

Guanajuato actualizó la Tarjeta Rosa 2026, por lo que si eres beneficiaria de este programa social que apoya a madres de entre 25 y 45 años, sigue leyendo. En N+ te decimos qué pasará con los pagos; las fechas y montos, así como otras prestaciones a las que tendrás acceso.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Garcia Muñóz, y la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, anunciaron las fechas clave y requisitos para registrarte a este apoyo en 2026. Además de anunciar qué pasará con las tarjetas de las personas que ya estaban inscritas.

De hecho, como parte de los cambios, la Tarjeta Rosa será bancarizada, tendrá un NIP impreso y la activación será más simple, según dieron a conocer en la transmisión compartida a través de la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Por lo que si tienes dudas específicas sobre las reglas de operación de este apoyo económico puedes consultar el portal web Estrategia Aliadas, así como el Sitio de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

¿Cuánto dará la Tarjeta Rosa Guanajuato en 2026 y cuándo se deposita?

Si cumples con los requisitos y los tiempos de registro recibirás dos depósitos al año en tu Tarjeta Rosa Guanajuato 2026. Cada una de estas ministraciones será por tres mil pesos.

Es decir que al año recibirás seis mil pesos. La primera dispersión del apoyo económico se hará en junio, mientras que el segundo pago se verá reflejado en tu Tarjeta Rosa en el mes de noviembre.

Además, la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, anunció que se sumarán otros beneficios adicionales como asistencia dental, nutricional, vial, funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

Ojo si tienes la Tarjeta Rosa actual, ésta perderá validez por lo que las autoridades pidieron a las beneficiarias retirar sus recursos antes del 31 de enero de 2026, y así evitar perderlo.

¿Cuándo entregan las nuevas Tarjetas Rosas en Guanajuato?

Si estás interesada en este programa social, ten en cuenta que el registro estará abierto durante febrero y marzo. Y será hasta abril y mayo cuando se entregue la nueva Tarjeta Rosa a beneficiarias.

El día de la entrega es importante que acudas con los siguientes requisitos, para facilitar la recepción del documento.

Teléfono Celular

Credencial del INE (en físico y vigente)

Acta de Nacimiento de su hijo o hija registrado en el programa

Comprobante de domicilio para la confirmación de datos

Copia del INE de la persona designada como beneficiario en caso de fallecimiento de la beneficiaria principal.

La activación de la tarjeta se hará al momento de la entrega, a través de un código QR, donde se descargará la Banca Electrónica de Banamex. Es decir que a partir de ese día podrás hacer uso de los tres mil pesos de la tarjeta.

