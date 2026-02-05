Tandas del Bienestar 2026: Link para Hacer Registro En Línea a Apoyo de Mujeres de 30 a 59 Años

El programa de Tandas para el Bienestar abrió registro en línea en 2026, y si te interesa recibir el apoyo para mujeres de 30 a 59 años de hasta 50,000 pesos, acá te traemos el link para que puedas hacer tu preinscripción por internet desde la comodidad de tu casa.

A finales de enero dio inicio el registro de Tandas Mujer Bienestar 2026, un programa muy solicitado en Tabasco, que busca ayudar a las mexicanas que cuenten con un emprendimiento, y en una nota previa te decimos todos los requisitos y documentos que necesitas para inscribirte.

El programa está a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico estatal y tiene un monto total a repartir de 320 millones de pesos, por lo cual estará vigente hasta que estos recursos se agoten.

Link de registro en línea a Tandas para el Bienestar 2026

Para inscribirse al programa, las mujeres de 30 a 59 años de edad pueden hacer su registro en línea en la página del Sistema Integral de Fideicomisos (SIF) de Tabasco en el siguiente enlace: sif.tabasco.gob.mx.

Noticia relacionada. ¿Nuevo Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 18-64 Años Abre Registro en Febrero 2026? Requisitos

Ahí deberás dar clic en el botón que dice "Regístrate" y te solicitará tus datos personales como nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Además deberás crear una contraseña para ingresar a este sitio.

Noticia relacionada. Sin Registro de Pensión Bienestar en Febrero 2026: ¿Qué Adultos Mayores Acceden Automáticamente?

¿Dónde están los módulos para hacer registro a Tandas Mujer Bienestar 2026?

El registro a las Tandas del Bienestar también puede realizarse de manera presencial en las Jornadas de Atención en territorio, en las oficinas de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en el Centro Administrativo del Gobierno, en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa, y en las Oficinas de Atención al Pueblo ubicadas en estos municipios:

Balancán

Cárdenas

Centla

Centro

Comalcalco

Cunduacán

Emiliano Zapata

Huimanguillo

Jalapa

Jalpa De Méndez

Jonuta

Macuspana

Nacajuca

Paraíso

Tacotalpa

Teapa

Tenosique

Para checar cuál es la oficina Bienestar de atención al pueblo más cercana a tu domicilio, da clic en este enlace: tabasco.gob.mx/bienestar-ubica-aqui-las-oficinas-del-pueblo y después selecciona tu municipio. Ahí te dirá dónde está instalada y la dirección de referencia.

Historias recomendadas