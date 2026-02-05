Tandas del Bienestar 2026: Link para Hacer Registro En Línea a Apoyo de Mujeres de 30 a 59 Años
Checa cómo hacer el registro al programa de Tandas Mujer Bienestar 2026, que ofrece hasta 50 mil pesos a las beneficiarias
El programa de Tandas para el Bienestar abrió registro en línea en 2026, y si te interesa recibir el apoyo para mujeres de 30 a 59 años de hasta 50,000 pesos, acá te traemos el link para que puedas hacer tu preinscripción por internet desde la comodidad de tu casa.
A finales de enero dio inicio el registro de Tandas Mujer Bienestar 2026, un programa muy solicitado en Tabasco, que busca ayudar a las mexicanas que cuenten con un emprendimiento, y en una nota previa te decimos todos los requisitos y documentos que necesitas para inscribirte.
El programa está a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico estatal y tiene un monto total a repartir de 320 millones de pesos, por lo cual estará vigente hasta que estos recursos se agoten.
Link de registro en línea a Tandas para el Bienestar 2026
Para inscribirse al programa, las mujeres de 30 a 59 años de edad pueden hacer su registro en línea en la página del Sistema Integral de Fideicomisos (SIF) de Tabasco en el siguiente enlace: sif.tabasco.gob.mx.
Ahí deberás dar clic en el botón que dice "Regístrate" y te solicitará tus datos personales como nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Además deberás crear una contraseña para ingresar a este sitio.
¿Dónde están los módulos para hacer registro a Tandas Mujer Bienestar 2026?
El registro a las Tandas del Bienestar también puede realizarse de manera presencial en las Jornadas de Atención en territorio, en las oficinas de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en el Centro Administrativo del Gobierno, en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa, y en las Oficinas de Atención al Pueblo ubicadas en estos municipios:
- Balancán
- Cárdenas
- Centla
- Centro
- Comalcalco
- Cunduacán
- Emiliano Zapata
- Huimanguillo
- Jalapa
- Jalpa De Méndez
- Jonuta
- Macuspana
- Nacajuca
- Paraíso
- Tacotalpa
- Teapa
- Tenosique
Para checar cuál es la oficina Bienestar de atención al pueblo más cercana a tu domicilio, da clic en este enlace: tabasco.gob.mx/bienestar-ubica-aqui-las-oficinas-del-pueblo y después selecciona tu municipio. Ahí te dirá dónde está instalada y la dirección de referencia.
