Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Cómo Cobrar mi Dinero en Cajeros sin Pagar Comisión?

Si eres beneficiario de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, programas sociales de educación básica o media superior, evitar las comisiones bancarias es de gran ayuda.

Sabemos que cada peso cuenta cuando se trata de estudiar. Por eso, si recibes estos apoyos, es muy importante que sepas dónde retirar tu dinero sin que te cobren ni un peso más.

Aunque muchos cajeros aceptan la tarjeta, hay recomendaciones para realizar retiros y consultas de saldo de forma gratuita y en N+ te decimos cómo.

¿Cuánto me cobran por sacar dinero de mis becas en cajeros automáticos?

Si eres beneficiario de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez y quieres sacar dinero, es importante que sepas cuánto te pueden cobrar.

En México, el costo promedio por retiro de efectivo en un cajero automático distinto al de tu banco se sitúa actualmente entre los $25 y $33 pesos más IVA, aunque el rango total puede ir desde los $10 hasta los $40 pesos.

Recuerda que estos costos varían según el banco, pero por ley, el cajero debe mostrarte la comisión exacta antes de confirmar la operación. Si te parece muy alta, puedes cancelar el proceso sin cargo alguno.

Es importante distinguir entre el costo en sucursales bancarias y en cajeros externos (centros comerciales, aeropuertos o gasolineras), donde la comisión suele ser más elevada.

¿Qué banco no cobra comisión por retirar la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

En ese sentido, si tienes Becas Rita Cetina y Benito Juárez y quieres sacar dinero de un cajero automático, hay una opción completamente gratis.

Se trata del Banco del Bienestar que permite retirar dinero de las tarjetas de estas becas sin pagar comisión.

El costo cero aplica tanto para consultas de saldo como para retiros de efectivo en sus cajeros automáticos y sucursales. Por lo que decides usar cajeros de otras instituciones financieras, podrías tener cargos adicionales que varían según el banco, tal y como te explicamos anteriormente.

Otra opción para no pagar comisión es el realizar una compra mínima en ciertos supermercados, puedes solicitar retiro de efectivo en caja sin comisión bancaria, aunque el comercio podría pedir un monto mínimo de compra para ello.

