Audiencia de Javier Duarte: Jueza Define Hoy si Otorga Libertad Anticipada al Exgobernador

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte en la CDMX, busca el beneficio de la libertad anticipada, por lo que este viernes a las 17:00 horas, se reanuda su audiencia en la que la jueza que lleva el caso determine si le brinda dicho beneficio.

Esta es la tercera fecha que se aplaza la decisión de la libertad anticipada.

Claves caso Javier Duarte

Fue detenido en un hotel de lujo en abril de 2017 en Guatemala, extraditado a México en julio de ese año.

Estuvo prófugo durante 6 meses

En septiembre de 2018, la FGR obtuvo una sentencia de nueve años de prisión mediante un proceso abreviado.

Duarte se declaró culpable únicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, condena que concluye en abril de 2026.

Hoy podría salir de prisión de darle el beneficio de libertad anticipada

De obtener el beneficio de la libertad anticipada, Javier Duarte Podría dejar el Reclusorio Norte este mismo día.

Libertad anticipada, de acuerdo con la defensa del exgobernador, éste ha cumplido con los siguientes criterios:

Ha cumplido el 95 % de su condena, además alega que tiene conducta ejemplar en prisión y no tiene procesos penales vigentes en su contra.

