Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), dio un informe sobre el brote de sarampión, en México, que inició desde 2025.

En la conferencia mañanera de hoy,11 de febrero de 2026, David Kershenobich detalló cuáles son los estados de la República mexicana con más casos de sarampión y son los siguientes:

Jalisco Colima Chiapas Sinaloa Nayarit Tabasco Ciudad de México (CDMX)

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó en la mañanera el primer brote de sarampión, el cual ocurrió en Chihuahua en febrero pasado. Informó sobre la importancia de la vacunación. pic.twitter.com/3plWKROIAJ — NMás (@nmas) February 11, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la mayor parte de los mexicanos está vacunada.

Hay que guardar la calma y escuchar siempre a las autoridades sanitarias.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, a través del canal de YouTube de N+

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT