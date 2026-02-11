Inicio Salud Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

|

N+

-

México tiene una tasa de 6.7 casos de sarampión por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Salud

Foto: N+

Foto: N+

COMPARTE:

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), dio un informe sobre el brote de sarampión, en México, que inició desde 2025.

En la conferencia mañanera de hoy,11 de febrero de 2026, David Kershenobich detalló cuáles son los estados de la República mexicana con más casos de sarampión y son los siguientes:

  1. Jalisco
  2. Colima
  3. Chiapas
  4. Sinaloa
  5. Nayarit
  6. Tabasco
  7. Ciudad de México (CDMX)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la mayor parte de los mexicanos está vacunada.

Hay que guardar la calma y escuchar siempre a las autoridades sanitarias.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, a través del canal de YouTube de N+

Información en desarrollo… 

  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Sarampión en MéxicoSalud México
Cargando...
Inicio Salud Brote de sarampion cdmx entre los estados con mas casos en México