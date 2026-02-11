¿Qué Pasó en Distribuidor Vial Heberto Castillo Hoy?: Caos por Accidente y Caída de Señalamiento
N+
Bomberos de la Ciudad de México atienden la emergencia en el distribuidor vial Heberto Castillo
La mañana de este miércoles, 11 de febrero de 2026, equipos de emergencia atienden una estructura colapsada en el distribuidos Heriberto Castillo, alcaldía Venustiano Carranza
COMPARTE:
La mañana de hoy, 11 de febrero de 2026, ocurrió un accidente en el distribuidor vial Heberto Castillo, en la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México (CDMX).
Los hechos ocurrieron a la altura del Eje 1, donde una enorme estructura metálica cayó.
De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo habría chocado contra el poste y huyó.
Al lugar del accidente llegó el Cuerpo de Bomberos para agilizar el retiro de la enorme estructura metálica, que colapsó sobre dos de los carriles del distribuidor Heriberto Castillo.
Por las labores de rescate, el caos vial no se hizo esperar. Las cámaras de N+ captaron las largas filas de autos a lo largo de la vialidad.
Mapa del distribuidor vial Heberto Castillo
Información en desarrollo…