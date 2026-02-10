Confirman la Primera Muerte por Sarampión en la Ciudad de México

La Ciudad de México confirmó su primera defunción asociada a sarampión durante el brote epidémico que atraviesa el país desde enero de 2025, según datos de la Secretaría de Salud actualizados al 9 de febrero de 2026.

El caso mortal en la capital se registró durante 2025, cuando la entidad acumulaba 46 casos confirmados de la enfermedad, lo que representa una tasa de letalidad del 2.17 por ciento para ese año.

El brote en cifras nacionales

Desde el inicio del año pasado hasta la fecha de corte, México ha notificado 22,425 casos probables de sarampión, de los cuales 8,899 han sido confirmados mediante el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Las 28 defunciones acumuladas en el periodo 2025-2026 se distribuyen en siete estados: Chihuahua lidera con 21 fallecimientos, seguido por Jalisco con 2, mientras que Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México registran un deceso cada uno.

La situación en la Ciudad de México

Durante 2026, la Ciudad de México ha experimentado un incremento significativo en la transmisión. En lo que va del año, la entidad acumula 138 casos confirmados con una tasa de incidencia de 1.51 casos por cada 100,000 habitantes, triplicando la registrada en 2025 que fue de 0.52.

En total, la capital suma 184 casos confirmados en el periodo acumulado 2025-2026, producto de 1,425 casos probables notificados.

Los grupos más vulnerables

A nivel nacional, los menores de un año enfrentan el mayor riesgo con una tasa de incidencia de 50.41 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguen los niños de 1 a 4 años con 15.48 y el grupo de 5 a 9 años con 10.28.

El grupo de edad con mayor número absoluto de casos es el de 1 a 4 años con 1,327 contagios confirmados, seguido por el de 5 a 9 años con 1,088 casos y el de 25 a 29 años con 963 casos.

Expansión geográfica del brote

Los 32 estados del país han notificado casos de sarampión distribuidos en 319 municipios. Chihuahua mantiene la situación más crítica con 4,504 casos confirmados acumulados y una tasa de incidencia de 113.31 por cada 100,000 habitantes durante 2025.

Jalisco ocupa el segundo lugar con 2,097 casos confirmados acumulados, mientras que Chiapas registra 497 y Michoacán 296 casos en el mismo periodo.

En la semana epidemiológica 06 del 2026 se acumularon 20 casos probables, lo que muestra una desaceleración respecto al pico registrado en semanas previas del brote.

De los 22,425 casos probables totales, 10,114 han sido descartados y 3,412 permanecen en estudio por parte de las autoridades sanitarias.

