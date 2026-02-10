Kristi Noem Firma Contrato para Compra de Acero para Muro Fronterizo

Este martes 10 de febrero de 2026, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un contrato para la compra de acero para la construcción del muro fronterizo con México.

En un mensaje en la red social X, la funcionaria estadounidense dijo que se trata del último contrato para la compra de dicho material para el muro.

“¡Acabo de firmar el último contrato para la compra de acero para el muro! Construye, bebé, construye”, escribió Noem junto con una fotografía que la muestra signando el documento.

Video relacionado: Muro en Frontera con México Frenó el 56% del Fentanilo: Secretaria de Seguridad Nacional de EUA.

Muro frena entrada de fentanilo

Apenas la semana pasada, Noem dio una conferencia de prensa en la que presentó cifras sobre control fronterizo.

Dijo que el muro fronterizo ha sido determinante para frenar el ingreso de fentanilo desde México.

“El flujo de fentanilo ilegal a través de esta frontera se ha reducido a la mitad desde que el presidente Trump asumió el cargo. Desde que aseguró esta frontera y construyó este muro, el 56% del fentanilo ha dejado de entrar en este país y se han salvado millones de vidas”, sostuvo.

Nueva barrera en el Río Bravo

Pero además, la secretaria de Seguridad estadounidense anunció a principios de enero de 2026 la instalación de una nueva barrera a lo largo del Río Bravo, específicamente en el área correspondiente al condado de Cameron.

Detalló que las estructuras serán fabricadas por una empresa familiar y forman parte de un proyecto que contempla cubrir una extensión aproximada de 800 kilómetros.

Cada una de las barreras cuenta con un diámetro estimado de 1.5 metros y una longitud de hasta 4.5 metros, y serán instaladas como medida adicional para reforzar la seguridad fronteriza.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb