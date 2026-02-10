Kristi Noem Firma Contrato para Compra de Acero para Muro Fronterizo
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos firma el último contrato para la compra de ese material para el muro
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó un contrato para la compra de acero para el muro fronterizo
Este martes 10 de febrero de 2026, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un contrato para la compra de acero para la construcción del muro fronterizo con México.
En un mensaje en la red social X, la funcionaria estadounidense dijo que se trata del último contrato para la compra de dicho material para el muro.
“¡Acabo de firmar el último contrato para la compra de acero para el muro! Construye, bebé, construye”, escribió Noem junto con una fotografía que la muestra signando el documento.
Muro frena entrada de fentanilo
Apenas la semana pasada, Noem dio una conferencia de prensa en la que presentó cifras sobre control fronterizo.
Dijo que el muro fronterizo ha sido determinante para frenar el ingreso de fentanilo desde México.
“El flujo de fentanilo ilegal a través de esta frontera se ha reducido a la mitad desde que el presidente Trump asumió el cargo. Desde que aseguró esta frontera y construyó este muro, el 56% del fentanilo ha dejado de entrar en este país y se han salvado millones de vidas”, sostuvo.
Nueva barrera en el Río Bravo
Pero además, la secretaria de Seguridad estadounidense anunció a principios de enero de 2026 la instalación de una nueva barrera a lo largo del Río Bravo, específicamente en el área correspondiente al condado de Cameron.
Detalló que las estructuras serán fabricadas por una empresa familiar y forman parte de un proyecto que contempla cubrir una extensión aproximada de 800 kilómetros.
Cada una de las barreras cuenta con un diámetro estimado de 1.5 metros y una longitud de hasta 4.5 metros, y serán instaladas como medida adicional para reforzar la seguridad fronteriza.
Con información de N+.
