Así Son los 'Perros Robot' que Cuidarán el Mundial en Nuevo León: ¿Cuánto Costaron?

Un grupo de "perros robot" ayudará a policías de Nuevo León en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial de futbol de 2026, anunciaron este lunes 9 de febrero las autoridades locales.

Héctor García García, alcalde de Guadalupe, presentó la nueva División K9-X integrada por cuatro nuevos perros robots tácticos y destacó que la policía se equipa con la mejor tecnología.

"¡Esta es la policía que protegerá el Mundial!", celebró.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en directo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

Los "perros robot" fueron adquiridos precisamente por el municipio colindante con Monterrey y que alberga al estadio BBVA, una de las sedes del Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo son los integrantes de la División K-9X?

Un video divulgado por el gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

Mientras, el dispositivo transmite imágenes en directo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

"Guadalupe es pionero al incluir este nuevo sistema de seguridad, que cuenta con cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y advertencia, fabricado con material resistente que puede ingresar a espacios abruptos", se detalló en un comunicado.

La nueva herramienta apoyará en recorridos de áreas amplias, podrá detectar comportamientos u objetos inusuales, identificar aglomeraciones fuera de lo normal y alertar inmediatamente a los cuerpos de seguridad y protección civil, aseguró el municipio de Guadalupe.

¿Cuánto costaron los "perros robot"?

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (...) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa adquiridos por 2.5 millones de pesos, serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

Con una inversión aproximada a los dos millones y medio, los perros robot se adhieren a la estrategia integral de seguridad, que incluye el uso de drones, un C4 equipado con nuevo software y más de 100 nuevas patrullas

El estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial, recibirá cuatro partidos del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Con información de AFP

