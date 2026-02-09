Sheinbaum Firma Acuerdo con Farmacéuticas para Producir Vacunas en México
La presidenta firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para la producción de vacunas ARN mensajero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que este lunes 9 de febrero de 2026 se firmó un acuerdo con farmacéuticas para producir vacunas ARN mensajero en México. Así lo expresó a través de sus redes sociales:
En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026
