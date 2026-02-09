Inicio Nacional Sheinbaum Firma Acuerdo con Farmacéuticas para Producir Vacunas en México

Sheinbaum Firma Acuerdo con Farmacéuticas para Producir Vacunas en México

La presidenta firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para la producción de vacunas ARN mensajero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que este lunes 9 de febrero de 2026 se firmó un acuerdo con farmacéuticas para producir vacunas ARN mensajero en México. Así lo expresó a través de sus redes sociales:

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país
 

