Trump Amenaza con Bloquear Puente Canadá–Michigan si EUA no Recibe Compensación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no permitirá la apertura del puente Internacional Gordie Howe que Canadá construye entre la provincia de Ontario y el estado de Michigan si su país no recibe una compensación a cambio.

El mandatario anunció el inicio inmediato de negociaciones con el gobierno canadiense para revisar los términos del proyecto.

A través de sus redes sociales, Trump aseguró que la infraestructura fue construida prácticamente sin contenido estadounidense, a pesar de que, según dijo, Canadá controla tanto el lado canadiense como el estadounidense del puente.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que les hemos dado y hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos”, afirmó.

El presidente también criticó a la administración del expresidente Barack Obama, a quien acusó de haber otorgado una exención que permitió a Canadá evadir la Ley de Compra Estadounidense y no utilizar productos de origen estadounidense, incluido el acero. En ese sentido, Trump cuestionó qué beneficios obtendría Estados Unidos con la apertura del puente. “¿Qué obtiene Estados Unidos? Absolutamente nada”, sostuvo.

El Puente Internacional Gordie Howe, mismo que se espera se inaugure este año, es una de las obras de infraestructura más relevantes entre Canadá y Estados Unidos, al fortalecer el comercio y la movilidad entre ambos países. Con un costo de 6.400 millones de dólares, el proyecto fue financiado en su totalidad por el gobierno canadiense. Se estima que, una vez que entre en plena operación comercial internacional, los peajes generarán más de 70 millones de dólares anuales, contribuyendo a su mantenimiento y operación.

Puente entre EUA y Canadá. Foto: Reuters

Critica Trump la prohibición de venta de licores estadounidenses en Ontario

Trump añadió que Ontario mantiene prohibida la venta de licores y bebidas alcohólicas estadounidenses, lo que consideró una práctica injusta. Asimismo, lanzó críticas contra el primer ministro canadiense, Mark Carney, al señalar que busca un acuerdo con China que, según él, podría perjudicar a Canadá.

El mandatario también denunció los aranceles que Canadá impone a los productos lácteos estadounidenses, los cuales calificó como “inaceptables” y dañinos para los agricultores de su país. Incluso sugirió que, dado el apoyo económico brindado por Estados Unidos, su gobierno debería ser propietario de al menos la mitad del puente.

Trump destacó que los ingresos generados por el mercado estadounidense serán “astronómicos” y reiteró que no permitirá que Canadá se “aproveche” de Estados Unidos.

