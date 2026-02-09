Sheinbaum Considera “Muy Injusto” Sanciones de Estados Unidos por Envío de Petróleo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es “muy injusto” que Estados Unidos de América (EUA) imponga sanciones a los países que ayuden y vendan petróleo a Cuba.

En contexto: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. De acuerdo con Trump, Cuba representa una amenaza de seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Trump aseguró que habló con Sheinbaum sobre dejar de enviar petróleo a Cuba; sin embargo, la presidenta de México negó los dichos del mandatario estadounidense.

El domingo, Cuba alertó a las aerolíneas internacionales que a partir de este lunes se quedarán sin combustible ante la presión de Estados Unidos.

Este fin de semana, México envío más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y hoy, Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, agradeció a nuestro país por "la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido".

México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

En la conferencia mañanera de hoy, 9 de febrero de 2026, la mandataria dijo que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba.

El pueblo de México siempre es solidario; nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo, por parte de Estados Unidos, de una manera muy injusta.

Envío de petróleo a Cuba está detenido

La mandataria también confirmó que el envío de petróleo a Cuba desde México “está detenido en este momento”, pues “estamos buscando evitar afectaciones a México”.

