Sheinbaum Considera “Muy Injusto” Sanciones de Estados Unidos por Envío de Petróleo a Cuba

La presidenta Sheinbaum afirma que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y confirma que el envío de petróleo a la isla "está detenido"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que es “muy injusto” que Estados Unidos de América (EUA) imponga sanciones a los países que ayuden y vendan petróleo a Cuba.

México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

En la conferencia mañanera de hoy, 9 de febrero de 2026, la mandataria dijo que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba.

El pueblo de México siempre es solidario; nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo, por parte de Estados Unidos, de una manera muy injusta.

Envío de petróleo a Cuba está detenido

La mandataria también confirmó que el envío de petróleo a Cuba desde México “está detenido en este momento”, pues “estamos buscando evitar afectaciones a México”. 

Información en desarrollo...

