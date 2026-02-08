México Envía 814 Toneladas de Ayuda Humanitaria a Cuba desde Veracruz

Este domingo, 8 de febrero de 2026, dos buques de la Armada de México zarparon del puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil de Cuba, cumpliendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox partieron en horarios diferentes desde el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Veracruz. El primero zarpó a las 8:00 horas y el segundo al mediodía. Ambos navíos arribarán a su destino en cuatro días, según informó la Secretaría de Marina.

Video: Embarcaciones Armada Papaloapan Holbox Atracados en Veracruz Cargan Ayuda Humanitaria para Cuba.

¿Qué llevan los buques de ayuda humanitaria a Cuba?

El Buque Papaloapan transporta aproximadamente 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal. El cargamento incluye leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal.

Por su parte, el Buque Isla Holbox embarcó poco más de 277 toneladas de leche en polvo para atención humanitaria.

La concentración de víveres provenientes de la Región Naval Central se realizó en días previos en el puerto veracruzano, desde donde personal de la Armada de México ejecutó las operaciones de embarque correspondientes.

Más envíos pendientes tras la primera carga

La Secretaría de Marina informó que aún quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a la isla caribeña. No se especificó la fecha para estos traslados adicionales.

El envío se concreta dos días después de que la presidenta Sheinbaum anunciara la ayuda durante su conferencia matutina del 6 de febrero. En esa ocasión, la mandataria señaló:

Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido

Video: Podcast Política Déjà Vu con Fernanda Caso: ¿Cómo Surgió la Relación México-Cuba?

Ayuda humanitaria en medio de gestiones sobre petróleo

La asistencia a Cuba ocurre mientras el Gobierno de México mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo a la isla sin exponerse a sanciones anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la conferencia del 6 de febrero, Sheinbaum explicó que la coordinación se ha realizado a través de canales diplomáticos con apoyo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia, y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Nota recomendada: ¿Desde Cuándo Cuba no Recibe Petróleo del Extranjero? Esto Dijo el Presidente Díaz-Canel

"Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria", declaró la presidenta.

El pasado 3 de febrero, Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que la empresa estatal envió petróleo a Cuba por 496 millones de dólares en 2025 y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con la isla.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos de combustibles a Cuba para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque reiteró que seguirá enviando ayuda humanitaria.

Tradición solidaria con América Latina

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el pueblo de México mantiene su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con Cuba. En los últimos meses, el país ha enviado ayuda a distintas naciones frente a incendios en California y Chile, inundaciones en Texas y tragedias provocadas por desastres naturales en el continente.

Video: ¿Cuál es la Situación de Cuba, Luego de las Presiones de Estados Unidos?

Con estas acciones, el Gobierno de México dijo que reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos que en situaciones de emergencia y vulnerabilidad requieren ayuda humanitaria.

CT

