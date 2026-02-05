¿Desde Cuándo Cuba no Recibe Petróleo del Extranjero? Esto Dijo el Presidente Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio a conocer hoy, 5 de febrero de 2026, desde cuándo la isla no recibe combustible del exterior por las presiones del Gobierno de Estados Unidos de América (EUA).

Durante una conferencia de prensa televisada, el mandatario enfatizó que es condenable que una potencia asuma “una política tan agresiva y tan criminal”, en referencia al bloqueo energético de la administración de Donald Trump.

Por ello, anunció un plan para enfrentar un "desabastecimiento agudo de combustible", ya que reconoció que hay problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo la generación eléctrica, sino también actividades básicas.

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, luego de la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quienes suministren combustible a la isla.

Noticia relacionada: Cuba Alista Plan ante Presión por Combustible: Plantea Diálogo con EUA y Reconoce a Sheinbaum.

Video: Cuba Anuncia Plan Contra Desabastecimiento de Combustible: Esto Dijo el Presidente

¿Desde cuándo no reciben petróleo?

Díaz-Canel indicó que Cuba no recibe combustible desde diciembre pasado, pero dijo que aunque haya bloqueo energético, su administración no renunciará a recibirlo porque es un derecho, y afirmó que están haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener nuevos ingresos de petróleo.

En estos momentos tenemos la situación energética, desde el punto de vista de combustible, compleja. El bloqueo a Venezuela empezó en el mes de diciembre, por lo tanto desde esa fecha aquí no se recibe combustible en este país.

“Tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo la generación eléctrica, sino actividades básicas, que tienen que ver directamente con la población, por eso hoy se reunió el consejo de ministros para complementar las directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible”, agregó.

“Política agresiva y criminal” de Estados Unidos

El presidente cubano enfatizó que es muy condenable que una potencia con la dimensión que tiene Estados Unidos, “asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación”.

¿Porque qué significa bloquear? No permitir que llegue una gota de combustible a un país; es afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de las instituciones de todo tipo, las escuelas, la producción de la economía, el turismo.

Por ello, dijo que se aplicarán diversas medidas, que aunque no serán permanentes, demandarán esfuerzos. "Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se preguntó.

Plan ante desabasto

En este escenario, el Gobierno de la nación caribeña adoptó una serie de medidas de emergencia.

Díaz-Canel retomó el concepto de la "opción cero", el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de "cero petróleo". Éste implicaba un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

"Están contempladas (alguna de esas medidas), también actualizadas porque hay situaciones diferentes en estas directivas", agregó el mandatario.

Dijo además que "en los próximos días" se dará a conocer "más detalles del contenido de las medidas".

Expertos estiman que de los 110 mil barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30 mil.

Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, dijo a la agencia EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una "grave crisis".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

spb