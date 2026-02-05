Cuba Alista Plan ante Presión por Combustible: Plantea Diálogo con EUA y Reconoce a Sheinbaum

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves 5 de febrero de 2026 que su Gobierno prepara un plan para enfrentar un "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de Estados Unidos, pero además dijo que la nación isleña está dispuesta a un diálogo con la Unión Americana.

En una inusual comparecencia televisada, el mandatario reconoció que se van a vivir tiempos difíciles; “estos, en particular, son muy difíciles”, dijo.

Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, de la mayoría de las cubanas y los cubanos.

Díaz-Canel informó que hoy tuvo un encuentro en el Consejo de Ministros “para actualizar un plan; en particular estuvimos viendo en el Consejo, las directivas de Gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible”.

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, luego de la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quienes suministren combustible a la isla.

Díaz-Canel reconoce apoyo de Sheinbaum

El mandatario cubano rechazó la "teoría del colapso" de la isla y abogó por una "articulación antifascista" internacional contra el Gobierno de Estados Unidos.

“Yo creo que el colapso, y está en la mentalidad, está en la filosofía imperial, pero no está en la mentalidad de los cubanos. El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia”, manifestó.

Asimismo, habló sobre los países que apoyan a la isla, y entre ellos mencionó a México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien “prácticamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba”.

"De manera inmediata ha existido un apoyo a nivel internacional, hay varias opiniones de voceros, de cancillería, de líderes internacionales, de movimientos que agrupan países", expuso.

Cuba, dispuesta a diálogo con Estados Unidos

El presidente Díaz-Canel además dijo que Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos, sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir, siempre y cuando sea un diálogo sin presiones.

¿Con qué condiciones? Sin presiones —bajo presiones no se puede dialogar— sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podemos entender como injerencia en nuestros asuntos.

Consideró que un diálogo como ese puede construir una relación entre vecinos, civilizada, que le podría aportar un beneficio mutuo a los pueblos de ambas naciones.

Aseguró que los ciudadanos de la nación caribeña no odian al pueblo norteamericano, sino que reconocen sus valores, su historia y su cultura; y también dijo que Cuba no es un país terrorista y tampoco una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Producción energética

El presidente además reconoció que el país ha paralizado toda su producción energética con motores de diésel y fueloil debido a la presión de Estados Unidos y su bloqueo petrolero.

Explicó que últimamente el país no ha podido contar con ninguno de sus parques de generación distribuida (motores), con una potencia instalada total de alrededor 1.300 megavatios (MW).

Dichos sistemas son claves para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que en los últimos años suponían alrededor del 40% del mix energético del país.

Añadió que hay problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo la generación eléctrica, sino también actividades básicas que tiene que ver directamente con la población.

El mandatario indicó que en los próximos días, un grupo de ministros informarán a la población el contenido de las directivas para enfrentar el desabasto agudo de combustible.

“Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país, es un derecho que tenemos, y haremos todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingreso de combustibles”, dijo.

“Política agresiva y criminal” de Estados Unidos

Díaz-Canel confirmó que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde diciembre y sostuvo que es muy condenable que una potencia con la dimensión que tiene Estados Unidos, “asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación”.

¿Porque qué significa bloquear? No permitir que llegue una gota de combustible a un país; es afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de las instituciones de todo tipo, las escuelas, la producción de la economía, el turismo.

Por ello, dijo que se aplicarán diversas medidas, que aunque no serán permanentes, demandarán esfuerzos. "Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?", se preguntó.

Plan de preparación para la defensa

Otro de los temas retomados por el mandatario en su encuentro con los medios fue el inicio del “plan de preparación para la defensa” de Cuba.

“Es un deber soberano, ante una agresión, prepararnos para la defensa”, manifestó.

El pasado 18 de enero, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” luego del ataque de EUA a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel.

“Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (...) para enfrentar una agresión”, explicó.

Esos ejercicios sabatinos incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según reportes de la prensa estatal.

