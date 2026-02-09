Mineros Desaparecidos en Sinaloa: Autoridades Identifican Cuerpos de 3 de los 10 Trabajadores

Autoridades de Seguridad identificaron hasta el momento los cuerpos tres mineros localizados en una fosa clandestina, en la zona serrana del municipio de Concordia, Sinaloa.

Las víctimas forman parte de un grupo de 10 empleados de una mina canadiense que fueron privados de la libertad por hombres armados, hecho que originó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

Mineros identificados

Las autoridades confirmaron hoy, 9 de febrero de 2026, la identificación del tercer minero localizado sin vida en la zona.

Se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas y trabajador de la minera Vizsla Silver Corp.

Mientras que en el transcurso del domingo fueron identificados los cuerpos de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario del estado de Zacatecas, y José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Guerrero.

Los restos de los tres trabajadores fueron trasladados por servicios periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) al Servicio Médico Forense de Mazatlán.

“Lamentamos mucho lo ocurrido”: Sheinbaum

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa mañanera que el Gobierno está cerca de las familias.

Indicó que ya hay personas detenidas por este caso y que siguen las investigaciones y el contacto con la minera canadiense.

Está revisando el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Mexico estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso; los propios detenidos fueron los que mencionaron la información que después se tuvo.

La mandataria nacional añadió que desde el principio se pidió a la Secretaría de Gobernación que, junto con el Gobierno del estado, estuviera con contacto con las familias.

“Lamentos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias, y que no vuelva a ocurrir una situación así”, sostuvo.

“Estamos devastados”: Minera

Por su parte, la minera Vizsla Silver Corp. emitió un comunicado este mismo lunes, en el que dio a conocer que algunas familias de los trabajadores les notificaron que fueron localizados sin vida.

“La Compañía se encuentra a la espera de la confirmación por parte de las autoridades mexicanas y proporcionará información adicional cuando sea pertinente”, indicó.

El presidente y director general de Vizsla, Michael Konnert, se dijo devastado por el suceso.

Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias.

Sector minero exige fortalecimiento de investigaciones

En redes sociales, el sector minero también lamentó el deceso de los tres trabajadores y exigió el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías de seguridad.

“El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, hallados sin vida e identificados hasta al momento por las autoridades, colegas de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros, el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa”, indicó la Cámara Minera de México.

Mientras que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, AC. exigió la aplicación de la ley y garantías de seguridad.

“Exigimos que no quede impune este hecho que enluta al sector minero, y a la sociedad en su conjunto, y que se intensifiquen los esfuerzos para la localización de los mineros que aún permanecen desaparecidos”.

