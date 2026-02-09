Vizsla Envía Mensaje por Muerte de Mineros: Suma Esfuerzos por Desaparecidos en Sinaloa

La empresa canadiense Vizsla Silver informó hoy, 9 de febrero de 2026, que sus “esfuerzos permanecen en la localización con vida" de los mineros que "continúan desaparecidos", en Sinaloa.

Vizsla Silver publicó un comunicado después de que autoridades confirmaron que identificaron los cuerpos de 3 de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

En el comunicado, Vizsla mencionó que familiares de los mineros desaparecidos le notificaron que algunos “han sido localizados sin vida” y agregó que "la compañía se encuentra a la espera de la confirmación por parte de las autoridades mexicanas y proporcionará información adicional cuando sea pertinente".

Por su parte, Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla, afirmó que están “devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas”.

Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia.

Autoridades identificaron los cuerpos de 3 de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; se trata de las siguientes personas:

Ignacio Aurelio Salazar Flores José Ángel Hernández Vélez José Manuel Castañeda Hernández

Sector minero lamenta muerte de trabajadores

Por su parte, el sector minero unido lamentó la muerte de 3 mineros que fueron privados de la libertad en Sinaloa y exigió el fortalecimiento de las investigaciones y que se garantice seguridad.

En un comunicado, el sector minero fijó su postura con “estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia”.

Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva.

Pidió que “la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias, donde pertenecen”.

El gremio aseguró que seguirá “acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”.

Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana.

