Mineros Desaparecidos en Sinaloa: Cuántos Han Sido Encontrados Según Último Reporte Hoy

Autoridades de Sinaloa confirmaron este lunes el hallazgo de dos cuerpos más de mineros desaparecidos, con lo que suman cinco víctimas identificadas del grupo de 10 trabajadores de una empresa canadiense que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en la zona serrana del municipio de Concordia.

Los cuerpos corresponden a José Antonio Jiménez Nevárez y Jesús Antonio de la O Valdez. Ambos trabajadores se suman a los tres mineros identificados previamente en la fosa clandestina localizada en la región.

Cinco víctimas identificadas hasta el momento

Las autoridades de seguridad han logrado identificar a cinco de los 10 mineros desaparecidos. Los tres primeros cuerpos localizados pertenecen a José Ángel Hernández Vélez, de 37 años y originario de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años y originario de Guerrero; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, también de Zacatecas.

Todos los trabajadores formaban parte del personal de la minera Vizsla Silver Corp., empresa canadiense que opera en la región. Los restos fueron trasladados por servicios periciales de la Fiscalía General de la República al Servicio Médico Forense de Mazatlán para los procedimientos correspondientes.

El operativo de búsqueda continúa

El caso se originó cuando hombres armados privaron de la libertad a 10 empleados de la minera canadiense en Concordia, Sinaloa, el 23 de enero. El hecho desencadenó un amplio operativo de búsqueda en la zona serrana del municipio.

Según información oficial, hay personas detenidas relacionadas con el caso. Los propios detenidos proporcionaron información que llevó al hallazgo de los cuerpos en la fosa clandestina. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento desde el primer momento del reporte de desaparición.

Gobierno federal lamenta el desenlace

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa mañanera que el gobierno mantiene contacto cercano con las familias afectadas. Indicó que desde el inicio se instruyó a la Secretaría de Gobernación trabajar junto con el gobierno estatal para acompañar a los familiares.

"Lamentos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias, y que no vuelva a ocurrir una situación así", sostuvo la mandataria nacional.

Sheinbaum detalló que el Gabinete de Seguridad revisó el caso desde el primer momento del secuestro y que las investigaciones continúan en coordinación con la empresa canadiense.

Minera expresa devastación por las pérdidas

Vizsla Silver Corp. emitió un comunicado este lunes tras ser notificada por algunas familias sobre el hallazgo de los trabajadores sin vida. La compañía indicó que permanece a la espera de confirmación oficial por parte de las autoridades.

Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla, expresó la posición de la empresa ante el desenlace del caso.

"Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias", declaró Konnert.

Sector minero exige investigación y garantías

La Cámara Minera de México expresó su pésame a las familias de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, los tres primeros trabajadores identificados. El organismo señaló que se trata de colegas de la empresa Vizsla Silver Corp. privados de la libertad junto con otros mineros.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México exigió la aplicación de la ley y garantías de seguridad para el sector. El gremio demandó que se intensifiquen los esfuerzos para localizar a los cinco mineros que permanecen desaparecidos y que el caso no quede impune.

Con información de Erika Palma.

