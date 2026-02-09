Alerta Amarilla por Frío en CDMX: Estas Alcaldías Tendrán Clima Gélido Mañana 10 de Febrero 2026

¡Toma precauciones! El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 10 de febrero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en dos alcaldías.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por las bajas temperaturas.

Entérate

Este lunes 9 de febrero la temperatura mínima en la CDMX fue de 2.4 grados y se registró en Topilejo, en Tlalpan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío 34 ingresará a México el 11 de febrero.

En interacción con la corriente en chorro subtropical, el nuevo sistema frontal generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en Baja California.

¿Dónde se activó alerta amarilla?

La SGIRPC activó la alerta en dos alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:

Alerta amarilla: Tlalpan y Milpa Alta.

La dependencia previó que el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas zonas, entre las 03:00 y las 08:00 horas del martes 10 de febrero.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 10/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Td0mlEUT8v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 9, 2026

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb