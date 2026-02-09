Inicio Ciudad de México Alerta Amarilla por Frío en CDMX: Estas Alcaldías Tendrán Clima Gélido Mañana 10 de Febrero 2026

Alerta Amarilla por Frío en CDMX: Estas Alcaldías Tendrán Clima Gélido Mañana 10 de Febrero 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alerta por bajas temperaturas en la ciudad; conoce aquí recomendaciones para evitar afectaciones

La CDMX ha amanecido con bajas temperaturas este febrero 2026

Foto: Cuartoscuro

¡Toma precauciones! El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 10 de febrero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en dos alcaldías.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por las bajas temperaturas.

  • Este lunes 9 de febrero la temperatura mínima en la CDMX fue de 2.4 grados y se registró en Topilejo, en Tlalpan.
  • El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío 34 ingresará a México el 11 de febrero.
  • En interacción con la corriente en chorro subtropical, el nuevo sistema frontal generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en Baja California.

¿Dónde se activó alerta amarilla?

La SGIRPC activó la alerta en dos alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:

  • Alerta amarilla: Tlalpan y Milpa Alta.

La dependencia previó que el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas zonas, entre las 03:00 y las 08:00 horas del martes 10 de febrero.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

  1. Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
  2. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
  3. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
  4. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
  5. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Frío en México 2026
