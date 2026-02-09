Vuelos a Cuba: Aerolíneas Mexicanas Operan con Normalidad Pese a Escasez de Combustible

Este lunes 9 de febrero se informó que a pesar de la falta de combustible en los aeropuertos de Cuba, las aerolíneas mexicanas operan con normalidad y mantienen sus viajes de ida y vuelta hacia la isla. Esto fue confirmado por Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México.

Fue a través de sus redes sociales que el diplomático isleño dio a conocer la actualidad de los vuelos, luego de que el gobierno cubano advirtiera a las aerolíneas internacionales sobre la falta de turbosina:

No se suspenden vuelos a Cuba desde México. Hemos confirmado que todas las líneas áreas que tienen conexión con Cuba mantienen sus frecuencias

Hay que señalar que apenas este domingo 8 de enero el Gobierno cubano avisó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible, debido al conflicto con Estados Unidos.

Air Canada Suspende Vuelos a Cuba por Escasez de Combustible

La aerolínea canadiense Air Canada suspendió este lunes 9 de febrero de 2026 sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez crítica de combustible que enfrenta la isla caribeña, dejando varados a aproximadamente 3,000 pasajeros que deberán ser repatriados en operaciones especiales sin pasajeros de ida.

La decisión se produce después de que las autoridades cubanas informaran a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible para aviación quedará suspendido durante un mes a partir de este lunes a medianoche, como parte de medidas de emergencia para enfrentar el estrangulamiento energético.

Video: Cuba y el Desabasto de Combustible: ¿Cómo se Prepara la Isla para Hacerle Frente a la Crisis?

La compañía aérea confirmó en un comunicado que en los próximos días realizará vuelos sin pasajeros exclusivamente para recoger a los clientes que ya se encuentran en destino y transportarlos de regreso a sus hogares en Canadá.

Pero la línea aérea Viva Aerobus informó este día que sus vuelos hacia la Cuba seguirán como hasta ahora y que cargará desde México suficiente combustible para los viajes de ida y vuelta:

Los aviones de Viva van abastecidos con el combustible para el viaje de ida y vuelta, por lo cual reiteramos que la operación continúa con normalidad

También detalló que sus aeronaves recargarán "combustible suficiente" en México para operar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, Monterrey, Mérida y Cancún. Las aerolíneas mexicanas que vuelan desde el país a Cuba son Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC